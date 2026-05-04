¿Puede sostener General Rodríguez 400 funcionarios que nos salen 20 mil millones de pesos por mes?



Por cuestiones coyunturales, el actual concejal y ex Intendente de General Rodríguez, Darío Kubar, realiza cuestionamientos en duros términos contra la gestión de Mauro García, de un modo semejante con lo que dice la Secretaria de Obras Públicas de Moreno, María Giménez, que se instala desde el Movimiento Evita contra el Jefe comunal de Fuerza Patria.



A distancia prudente de esa interna expuesta, Kubar recuerda la sociedad electoral que tejió García con el Movimiento Evita en las últimas dos elecciones.



El crecimiento demográfico de General Rodríguez representa un desafío en clave de conurbanización, es decir, mayor exigencia al Estado municipal en prestar servicios mínimos. La periferia no solo existe sino que se convierte en atractivo para aquellas /os que saben pintar espejos de colores.



Como la suma de todos los males lleva el nombre Milei, último y sensible caso Mesas Bonaerense y Servicio Alimentario Escolar (SAE), Kubar responde a los /as intendentes que administran mal: «La mayoría de estos intendentes que reclaman son los que después despilfarran recursos, en secretarías duplicadas, en cientos de funcionarios, cientos de cargos políticos. Yo lo veo acá en General Rodríguez que tiene una planta política arriba de 300 o 400 funcionarios que representan el 40 % de la masa salarial. Digamos, ¿está Rodríguez para tener coordinador de coordinador de coordinador? Y claramente no. Hay funcionarios que no sabemos qué hacen; hay funcionarios que no funcionan. Cada funcionario de esos te sale 5 millones de pesos por mes, lo que significan unos 20 mil millones de pesos lo que cuesta mantener esa planta jerárquica de 400 funcionarios. Estamos hablando de mucha plata, de muchos recursos que se van, que si vos lo volcaras en luminaria, en el SAE, en la asistencia social, en la mejora de las calles, posiblemente, no tengas que andar llorándole a Milei«.



Su relación con La Libertad Avanza, la fuerza de la macro y la angustia que provoca la economía que no solo no tiene efecto rebote sino que envía más hacia abajo a los que subsisten en la pobreza e indigencia; el plan 2027 y la campaña que ya se puso en marcha. Darío Kubar, sin eufemismos, habla de la política rodriguense.



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