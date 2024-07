«Que los pibes no tengan zapatillas, esa es la crueldad del gobierno de Milei»

El Movimiento Evita es la nave principal. Prueba certificada, una vez más, la conmemoración del nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de la abanderada de los humildes. Acto multitudinario en Moreno con claros síntomas de respaldo a la figura de Mariel Fernández. En la cocina política local, adquiere más centralidad el relanzado Reconquista que conduce Emma Fernández, construcción que provoca incomodidades en otras organizaciones que no levantarán la mirada ni su voz. En los dos últimos actos de la liturgia peronista hubo tensiones que dejan marcas pero que no son huellas.

Como sucede desde el inicio de su mandato, cada 26 de julio asciende la imagen de Mariel emulando a Eva Duarte. La puesta en escena preserva calidad, dinámica y movimiento. El discurso también preserva la esencia e identidad de la conductora política que tiene el oficialismo. Adaptado al presente, MF no menciona el apellido Milei pero si ratifica como un concepto que lo repite: «Es un gobierno cruel«.

No muy lejos, enero 2020, aseveró en un programa televisivo que «en Moreno había chiquitos que comían cartón durante el gobierno de Mauricio Macri«. En julio de 2024, Presidencia Milei, La Capitana de Moreno señala que «estamos viendo imágenes muy tristes, imágenes de pobreza, que la última vez que las vi fue en 2001. El otro día, celebrando la inauguración de una plaza en Moreno Sur los niños estaban felices porque estaban jugando pero cuando mire sus pies no tenían zapatillas, estaban de ojotas. ¡Por qué carajo en un país tan rico como el nuestro, los pibes y pibas en pleno invierno no tienen zapatillas! Esa es la crueldad del gobierno de Javier Milei«.

En otra parte de su discurso la Intendenta de Moreno habló de la unidad, de responsabilidad política, de no hablar de candidaturas «aunque nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón» expresó Mariel Fernández.

