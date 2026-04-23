Quebró SanCor

la Justicia declaró la quiebra de la empresa SanCor y abrió una nueva etapa crítica para una de las históricas cooperativas lácteas del país, al confirmar el colapso financiero de la firma tras el fracaso de su concurso preventivo. Además, la resolución judicial dejó planteado un escenario de fuerte incertidumbre para los 914 trabajadores que dependen de la continuidad operativa de la planta para el sustento de sus familias.



La medida fue dictada por el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. El magistrado resolvió avanzar con la quiebra de SanCor luego de que la propia compañía solicitara esa salida al reconocer que no podía afrontar sus compromisos económicos ni sostener el plan de pagos previsto para normalizar su situación.



De acuerdo a lo que dejaron trascender, SanCor acumulaba un pasivo cercano a los USD 120 millones y mantenía deudas verificadas con más de 1.500 acreedores, un cuadro financiero que terminó por sellar la inviabilidad del proceso iniciado meses atrás, cuando la cooperativa láctea había apostado al concurso preventivo como mecanismo para ordenar sus cuentas y preservar su estructura productiva.



La empresa había ingresado formalmente en ese concurso preventivo en febrero de 2025. En aquel momento, la conducción de la firma presentó esa instancia como una oportunidad para alcanzar “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Sin embargo, el expediente judicial concluyó que lejos de revertirse, la crisis financiera se profundizó con el paso del tiempo, y la quiebra resultó inminente.



En los fundamentos del fallo, el juez sostuvo que se configuró una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, al tiempo que expuso que la situación patrimonial empeoró durante el concurso y que la compañía incrementaba su pasivo a un ritmo estimado de $3.000 millones por mes, lo que terminó de tornar inviable cualquier recuperación en el corto y mediano plazo.