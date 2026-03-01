«Queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”



Aparece en el radar, probablemente olfateando esa pérdida por goteo de la representatividad rifada por las grandes estructuras gremiales convertidas en apéndices de gobiernos progresistas, tal el caso de Axel Kicillof. La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires llama al paro contra la gestión del gobernador y toma ejes aplicados en el pasado reciente: «los docentes seguimos con salarios de indigencia en una provincia rica y funcionarios cada vez más ricos», denuncia el comunicado de prensa.



«Llegamos a esta emergencia salarial y de hambre en la docencia bonaerense porque la última paritaria pasó a cuarto intermedio por tiempo indefinido, y el gobierno provincial por decreto otorgó un “aumento” de 1,5%, equivalentes a $4.562 para el 5to día hábil, el 6 de marzo. Por esta razón, el 2 de marzo iniciamos el paro. Nos cansamos de tanta desidia, de tanta hipocresía, de tanta mentira, y le exigimos al gobierno provincial dignidad para el trabajo docente«, pone de manifiesto la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires.



La asamblea de la Asociación de Maestrxs votó por unanimidad el inicio del plan de lucha 2026 con una concentración en Plaza San Martin frente a la sede del gobierno provincial invitando a toda la docencia bonaerense a sumarse al reclamo por la dignidad de la docencia bonaerense. Y cuando decimos a todxs, significa a todos lxs docentes, pertenezcan a otras organizaciones gremiales o no estén en ninguna, dado que lo que tenemos que impulsar es la masividad de nuestros reclamos, dejando de lado las mezquindades; y porque es momento de plantarnos ante el gobierno provincial de forma masiva.



La Comisión Técnica Salarial del Frente Gremial (FUDB) acordó esta realidad salarial:

Salario Básico Docente en Provincia de Buenos Aires: $ 299.951

Profesor/a: $ 484.628

Preceptor/a: $ 642.321

MG/MI: $ 750.692



El básico docente bonaerense da testimonio de la malísima situación salarial y el sufrimiento que significa trabajar con este salario. Desde la Asociación de Maestrxs creemos firmemente que es momento de darle dignidad y valoración política de lo que significa el sostenimiento de la escuela pública en la Provincia de Buenos Aires con el reconocimiento salarial que corresponde, y esta es nuestra propuesta:



El Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $ 2.300.000 es la propuesta que realizamos desde la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires para enfrentar la gravísima situación salarial, destacando en primer término, que la Provincia de Buenos Aires es el estado provincial o subnacional más rico en la estructura productiva del país, por ejemplo el Agronegocio de la economía agrícola-ganadera, el mayor desarrollo industrial (las principales empresas industriales nacionales o multinacionales, el 90 % del petróleo que extraen las empresas nacionales como YPF y las extranjeras se destila y se pone en valor para el mercado de combustibles en la provincia de Buenos Aires, la estructura tributaria, ARBA, resulta de las más injustas del país, dado que le cobra más impuestos a los más pobres y menos a los más ricos, para este 2026 los aumentos van del 70 al 108% y por lo tanto poseedora de los mayores recursos económicos. En pocos palabras, en la Provincia de Buenos Aires hay plata! Si hay salarios de miseria es porque la política económica de la provincia es de ajuste económico a los salarios de lxs trabajadorxs de la educación. Destacamos que la composición del salario docente bonaerense debe ser netamente en blanco, o sea, básico en un cargo como lo plantea el Estatuto Docente (Ley 10.579), y debe contener que para la misma tarea, la de enseñar, debe haber equiparación salarial, por eso graficamos con los cargos docentes que tienen desempeño en el aula, pero que claramente no tienen el mismo salario, eso sí, son todos salarios de indigencia y pobreza.



La exigencia de un salario que dignifique la labor docente tiene rango constitucional, Artículo 14 bis, el amparo del Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, el índice que pauta el INDEC que establece una canasta familiar para el mes de diciembre de 2025 de $2.300.000.



Por todo lo argumentado la Comisión Directiva de la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por su Secretario general Claudio Vigne, plantea: Que en la Asamblea extraordinaria realizada el 25 de febrero, se votó por unanimidad el inicio de un plan de lucha con un PARO para el 2 de marzo y asamblea para decidir de conjunto cómo se continúa. Nuestro planteo es muy concreto y muy necesario, “queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”.