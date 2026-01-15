«Queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”



En los primeros meses de 2025 se forjaron las bases de la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires, nuevo sindicato docente.



La comisión directiva – integrada por docentes de diferentes ramas y modalidades y de varios distritos de la provincia, emite un comunicado con foco en los bajos salarios.



Ante una nueva convocatoria a paritarias del gobierno provincial para el martes 13 de enero:



El deterioro del salario docente no es ninguna novedad, pero el actual ajuste que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires pone en riesgo la supervivencia de los trabajadores de la educación.



El 20 de diciembre pasado se cobró el medio aguinaldo, dos días después ya no quedaba nada o muy poco. Los adelantos de sueldo, las diferentes deudas contraídas o la tarjeta de crédito, hicieron que ya no quede salario para pasar dignamente las fiestas de fin de año.

El 20 de noviembre del año pasado (2025), la paritaria salarial pasó a un cuarto intermedio, para que el gobierno pudiera tener acceso al presupuesto provincial 2026 y a el endeudamiento (que pagaremos nosotros mismos), y de esta manera tener plata para pagar el aumento tan necesario. Bueno, nada de eso sucedió. Finalizamos el peor año salarial, el 2025, con hambre en la docencia bonaerense, y no nos da vergüenza decirlo. A quien sí le debería dar vergüenza es al gobernador Axel Kicillof, que posee una retórica progresista, pero practica un ajuste salarial como cualquier neoliberal.



El gobernador Axel Kicillof gobierna la provincia más rica del país, con el principal porcentaje por territorio, de los ingresos del aparato productivo del país. Cansados estamos de escuchar al ministro de economía de la provincia de Buenos Aires Pablo López, que la provincia posee un superávit fiscal, por lo tanto significa que en la provincia hay plata.



Los números salariales son muy claros y objetivos. Los salarios iniciales por cargo de quienes damos clases en la provincia son los siguientes:





• Profesores: $ 463.500

• Maestra de Inicial: $ 713.000

• Maestra de Grado: $ 713.000

• Preceptor/a: $ 613.000



Este salario es de bolsillo. El salario básico resulta ser que es de $ 291.215



Desde la Asociación de Maestros seguimos exigiendo dignidad y valorización para la tarea docente a través de un salario acorde a las necesidades que tenemos. Por lo tanto, exigimos un Salario Mínimo Vital y Móvil Docente de $ 1.980.000 de básico y por cargo como lo indica ATE INDEC y el art. 14bis de la Constitución Nacional. Teniendo en cuenta que el último acuerdo salarial es del mes de agosto 2025 y con referencia al salario del mes de junio de 2025, que la cláusula de monitoreo sobre el salario nunca se aplicó y debería estar funcionando desde el mes de septiembre, observamos que a quienes participan como representantes de la docencia bonaerense no les importa el cumplimiento del acuerdo paritario, en la próxima paritaria se debe firmar la cláusula gatillo de actualización del salario por inflación, dado el deterioro permanente de nuestro salario y una inflación que no se detiene.



Por todo lo argumentado Claudio Vigne Secretario General de la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires plantea: “Sí así terminamos 2025, el 2026 no inicia el ciclo lectivo hasta lograr nuestra dignidad salarial. Nuestro planteo es muy concreto y necesario, queremos dejar de ser docentes pobres en una provincia rica”.



Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires