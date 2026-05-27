EN CAMPAÑA 2027 /



El tiempo no para y ese reloj electoral marca el rumbo de Mariel Fernández en su plan de instalación masiva. La pretensión de disputar la Provincia establece criterios, mensajes, formas, pero la esencia es innegociable. La Intendenta de Moreno abreva en la denuncia contra el gobierno de Milei por el incumplimiento de la ley y desfinanciamiento de las universidades, pero sostiene su NO VINCULACIÓN con la Universidad Nacional de Moreno. Sobran las muestras porque hay abundancia de botones, aunque en el ejercicio de calibrar su imagen, Fernández siembra acuerdos con otras casas de altos estudios, lo que hace mas evidente su NO política hacia la UNM.



En su visita al Municipio de Tres de Febrero, un territorio opositor pero de vital interés para el Movimiento Evita, La Capitana de Moreno recorrió espacios productivos, educativos y comunitarios en Tres de Febrero.



Firmó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), junto al rector Martín Kaufmann. El acuerdo contempla colaboración para la elaboración de políticas públicas sobre el relevamiento y acompañamiento a unidades productivas de la economía popular. Durante el encuentro también participaron Enrique Palmeyro, Lis Díaz (Secretaria de Desarrollo Comunitario de Moreno) y Santiago Burrone (Administrador General del IMDEL Moreno). En un pasaje de la gacetilla de prensa se destaca que conversaron sobre la situación de las universidades y de la educación en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.



Al respecto, Mariel Fernández afirmó: “Queremos volver a tener un gobierno popular que promueva el desarrollo nacional con inversión en las universidades, en la educación pública, en la ciencia y en la tecnología”.