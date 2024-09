¿Quién paga más, el Municipio o el mercado inmobiliario?

Dos propiedades privadas fueron adquiridas por la gestión Mariel Fernández. En los dos casos el Estado abonó más de lo que paga el mercado. Los dos expedientes fueron aprobados por la mayoría oficialista en dos oportunidades y al mismo tiempo.

El 29 de junio de 2023 el bloque oficialista, Frente de Todos – Unión por la Patria, aprueba dos proyectos que se inician en enero de aquel año, comandados, gestionados y dirigidos por la Secretaria de Economía, Mariel Bien, por supuesto por orden de la Intendenta. En esa sesión solo una voz expuso lo que no puede ser considerado aclaración o explicación, tan solo una combinación de palabras que hacen a la obediente voluntad. La concejala Josefina Díaz Ciarlo dijo «se trata de seguir ampliando los espacios propios, y en el caso de un expediente además es cuidar, sostener y poner en valor espacios históricos que tienen una significancia; ampliar el capital con el que el Municipio seguirá mejorando la vida a los vecinos /as morenenses».





Los manos en alto aprobaron dos operaciones inmobiliarias que ya estaban en marcha con valores en pesos definidos con anterioridad. Para quienes quisieron leer las ordenanzas de compra de dos inmuebles carecían (en ese instante legislativo) de los certificados de dominio y de inhibición (que emite el Registro de la Propiedad Inmueble); el contrato que debe suscribir la Intendenta con los /as vendedores, ¿por qué era urgente convertir en ordenanzas el mandato ejecutivo de compras con precios desactualizados? El 2023, año electoral de gran turbulencia e incertidumbre, ¿era propicio ampliar el Estado con más oficinas? ¿Solo de pueden dar nuevos talleres en otro local céntrico? ¿Por qué el proceso carece de los proyectos bien desarrollados para esos inmuebles que el Estado municipal quería adquirir?



Párrafo especial para los dos elementos que vertebran la operación: la legalidad y las posibilidades presupuestarias. Y es aquí que HOY por los montos ya transferidos a quienes eran propietarios, el Honorable Concejo Deliberante, el bloque marielista, aprobó el 29 de agosto de este año lo que había convalidado un año atrás, sin que nadie explique nada por qué los expedientes regresaron al recinto para que la escribanía legislativa maquille la imperfección de asuntos millonarios consumados a los nuevos valores que fueron definidos con posterioridad a su aprobación.

Fue decisión legal del Departamento Ejecutivo adquirir dos inmuebles, uno en Moreno Centro y el otro ubicado en barrio Don Sancho, Cuartel V. Quienes vendieron alcanzaron el mejor precio posible e inimaginable, y es allí donde el modo o esquema aplicado por la administración debió ser analizado, observado, para cotejar si los valores reconocidos y pagados estaban en sintonía con los parámetros privados o muy por arriba de esos marcos, es decir, el Municipio compitiendo y ganándole al mercado inmobiliario lo que no representa victoria alguna para el pueblo.

CASO I / Inmueble de calle Dr. Vera 235 – Moreno Centro

En enero de 2023 la Secretaria de Economía Mariela Bien pone en marcha el proceso para adquirir la construcción ubicada al lado de la Casa de la Cultura. El 16 de febrero, luego de solicitar datos catastrales, parámetros urbanísticos, etc, obtiene la «tasación» que le fue solicitada al Banco Provincia.

Los 39.500.000 de pesos representaban 199.494 dólares (valor dólar oficial BCRA, referencia para hacer una operación. La tasación Reconoce un margen de variación del +/- 10 por ciento del precio de mercado, lo que no significa que el gobierno debe aplicarla automáticamente porque, en esa fecha, está ausente las pretensiones económicas del vendedor. La Secretaria de Economía sin embargo fija el precio a pagar en 43.500.000 pesos considerando una variación positiva a su propio juicio. La ordenanza votada el 29 de junio de 2023 así lo estableció:

La ordenanza es promulgada por la Intendenta el 3 de julio. Ese día el dólar oficial cotizaba en 271 pesos. El gobierno local necesitaría de 160.516 dólares, equivalente a 43.500.000 pesos para hacerse del bien. Hay que seguir las fechas porque, de acuerdo al expediente, recién el 11 de julio el titular envía nota a la Intendenta Melina Mariel Fernández, mostrando su intención de venta y escribe OTRA cifra: 98.800 dólares (27 millones de pesos tomando dólar oficial). Es razonable especular que el propietario pensaba en el BLUE cuya cotización YA era de 495 pesos, es decir, unos 48 millones de pesos.





Pudiendo y debiendo pagar en pesos comienza el dispositivo para conseguir la aprobación del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Alcaldesa envía la nota el 12 de julio donde afirma que los 98.800 dólares se «ajustan a los límites establecidos por la oportuna tasación formulada por el organismo competente (NdR: la única tasación era del Banco Provincia mes de febrero 2023, que era de 39.500.000 pesos).

Repite la solicitud el 12 de septiembre.





En el mes de octubre, más precisamente el día 2, Miguel Ángel Diperna emite nueva nota dirigida a la Jefa comunal donde plantea retomar la transacción. Desiste del plan de moneda extranjera, opta por la moneda de curso legal (pesos) pero con cotización actualizada. Manifiesta urgencia por cuestiones personales.





La Secretaria de Economía actúa con rapidez y el 12 de octubre obtiene la nueva tasación del mismo inmueble por parte del mismo ente, el Banco Provincia: $92.000.000. Para esa jornada el Banco Central de la República Argentina tuvo en su pizarra el dólar oficial en 367 pesos. Si el gobierno sostenía la búsqueda de moneda extranjera necesitaba 250.681 dólares. El dueño del inmueble miraba el blue y con calculadora en mano le daba 90.196 dólares, cifra que el mercado no pagaba a pocos días de una indescifrable elección nacional

El 3 de noviembre aparece el contrato firmado por las partes donde se ratifica el monto y el pago en una cuota.



El 3 de noviembre, a pocos días del balotaje presidencial, se firma el contrato de compra venta entre el Municipio de Moreno y el señor Miguel Ángel Diperna por los 92 millones de pesos

El pago transferencia se realiza el 13 de noviembre de 2023 por la totalidad, a tan solo seis días de la última elección Presidencial, con un país en vilo.



Tan solo para recordar y entender el éxito municipal: el 11 de julio el dueño solicitó 98.800 dólares. Cuatro meses después obtiene un pago en pesos que le habría permitido comprar en el paralelo 95.833 dólares. Lamentablemente para él perdió 2.967 dólares.

A los fines de poner en consideración la parte y el todo, la gestión Mariel Fernández cerró el 2023 con un déficit de 824 millones de pesos (fuente: Rendición de Cuentas), resultado negativo que pudo ser menor de no haberse comprado el inmueble.

El 29 de agosto de 2024, ocho meses después de haberse transferido el monto cercano a los 100 millones de pesos, interviene el Concejo Deliberante para que todo quede perfecto. Con monto actualizado en la ordenanza, ahora el Municipio puede escriturar.

Tres fuentes del mercado inmobiliario coincidieron que la propiedad de la calle Dr. Vera puede ser cotizada entre 80 y 85 mil dólares. ¿No existen propiedades en Moreno Centro que ingresen en la figura de VACANCIA, muy utilizada por el IDUAR, lo que permite recuperar deuda, capitalizarse y romper las reglas del mercado?

A mediados de este año funciona allí la Subsecretaría de Educación, oficinas de gobierno.

CASO II / Inmueble Ruta 24 esquina Galarza, barrio Don Sancho Cuartel V



La propiedad en cuestión, con sus valores y parámetros urbanísticos presenta además un componente especial: diseño del arquitecto Caveri, un prócer de lo disruptivo. Como indica el manual ejecutivo el expediente dice COMPRA de INMUEBLE. Por supuesto que carece del proyecto estudiado, evaluado que justifique el desembolso, es decir, la planificación de la o las políticas públicas a realizar. Porque la construcción en el terreno ostenta un rasgo patrimonial, hubiese sido destacada la opinión de la Comisión de Patrimonio creada y pensada para fines muy específicos.





Expediente N° 245969-S-2023, fecha de ingreso el 19 de enero de 2023, iniciado por la Secretaría de Economía, compra de inmueble, ADJUNTA escritura del inmueble sito en la Ruta 24 casi esquina Galarza, barrio Don Sancho Cuartel V, pero también un terreno lindero. El 31 de enero responde la Dirección General de Obras Particulares y Catastro, Secretaría de Obras Públicas, adjuntando plancheta y cédula catastral.











Ese mismo día se solicita un informe (Tasación) al Gerente de Infraestructura del Banco Provincia que es respondido el 6 de febrero firmado por la Jefa de Tasación de la entidad, Mariana Cháves, arrojando 57 millones de pesos para la parcela y 4 millones de pesos para el terreno lindero.





El 12 de abril remiten nota a la Secretaria de Economía los propietarios, Juan Eugenio Ricci y María Santos Althabe, quienes reconocen el valor de la tasación con el 10 por ciento más, aceptan la oferta pero la misma debe ser saldada en dólares tomando como referencia el OFICIAL, dejando expresamente aclarado que no es el MEP ni el Contado por Liquidación.





El 26 de abril la Secretaría de Economía envía el expediente a la Contaduría Municipal el proyecto de interés económico y cultural, solo con su análisis, ordenanza lista, pago asumido con recursos municipales del Presupuesto vigente.

El 29 de junio de 2023 el HCD aprueba la ordenanza y la misma es promulgada el 3 de julio.







Concluido el procedimiento administrativo – político resurge el económico. El 8 de agosto de 2023 Juan Eugenio Ricci manda carta a la Intendenta y pide actualizar el precio. Obtiene el visto bueno y esa consideración presenta una gran particularidad porque la Secretaria de Economía Mariela Bien no solicita al Banco Provincia nueva tasación sino al Colegio de Martilleros que entrega la valuación en septiembre. La cifra es en dólares no al oficial sino el MEP: 353.250

En pesos argentinos: $ 259.992.000. Como los propietarios habían manifestado en abril que la cotización debe tomar el dólar oficial, entonces el monto era de $128.936.250. El 29 de septiembre la operación se cae. Expresa Ricci a la Intendenta que «desiste de vender el INMUEBLE Y TERRENO LINDERO por las fluctuaciones del mercado».

El 27 de febrero de 2024 Ricci retoma el interés de venta dirigiendo carta a la Intendenta de Moreno.





El 20 de marzo la Secretaría de Economía reactiva el asunto bajo el título de Contrato de Locación, con actualización del Colegio de Martilleros que no fue otra cosa que reiterar la misma tasación de septiembre de 2023, y solo por el inmueble ya que el terreno lindero no es propiedad de Ricci.



El 4 de abril Mariela Bien envía a Contaduría el contrato de compra venta.



El 17 de mayo, no habiendo tenido objeciones legales, contables ni técnicas, se procede enviar a Contaduría el Asunto Contrato, constancia de cotización del dólar al día de la fecha para proceder al pago de la primer cuota. Esa misma jornada ha de firmarse el contrato de COMPRA VENTA entre Mariel Fernández con Juan Eugenio Ricci y María Santos Althabe.

La propiedad que en febrero de 2023 se cotizó en 57 millones de pesos, asciende a 319 millones de pesos en mayo de 2024, un aumento del 460 por ciento. En ese mismo período la inflación acumulada resultó del 373 por ciento. Consulta que realizamos en tres importantes inmobiliarias del distrito otorgaron valores posibles para ese gran inmueble en Cuartel V: entre 200 y 240 mil dólares.

El 29 de agosto de 2024 aprobó por segunda vez el expediente… y en la final con los precios que ya fueron abonados como marca el contrato.