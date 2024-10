«Quiero meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro»

Dirigentes y referentes peronistas repudiaron a través de sus redes los dichos del presidente Javier Milei, luego de que este asegurara que busca «meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro».



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el ojo de la tormenta por no pronunciarse en favor de la expresidenta en la interna del Partido Justicialista (PJ), planteó: “Gravísimo, nefasto e indigno de un Presidente. ¿Cuántas veces habrá que repudiar el odio y la violencia de las palabras de Milei?”.



“Estas declaraciones de un presidente contra Cristina Kirchner son completamente incompatibles con la democracia y espero que reciban el repudio de todo el arco político”, amplió desde su cuenta de X.



Otro de los que expresó sus críticas fue el riojano, Ricardo Quintela, opositor a la ex vicepresidenta en la interna del PJ. Para el gobernador, “es inadmisible la forma en la que Javier Milei se expresa cada vez con más odio hacia sus opositores, legitimando la violencia hacia quienes no piensan como él”.



“Hace dos días lo hizo ya con un hombre respetable y admirado, aunque mucho le pese al presidente, Ginés González García fue uno de los sanitaristas más importantes de nuestro país, no solamente enfrentó una pandemia sin precedentes sino que dejó a la sociedad grandes avances en materia de salud”, aseveró tras las críticas del libertario a raíz de la muerte del exministro de Salud.



En la misma línea, amplió: “Y ahora habla sin tapujos deseando la muerte de la ex presidenta Cristina Kirchner, que además fue víctima de un intento de magnicidio que hasta el día de hoy permanece impune. Estamos cansados de estas muestras de desequilibrada violencia y odio y como sociedad debemos repudiarlas. Después se enojan y escandalizan con los pedidos de juicio político hacia el presidente”.



A su turno, Oscar Parrilli, senador y mano derecha de la exmandataria pidió no “naturalizar la violencia y brutalidad de éstas palabras” y condenó las declaraciones de Milei contra Cristina Kirchner por “ser violentas y antidemocráticas”.



“Esto es apología a la violencia. Todo el arco político debería estar preocupado por este discurso sin límites por parte del Presidente que tiene el destino de nuestro país en sus manos. Muy peligroso”, completó.



La diputada de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Natalia Zaracho, publicó en su cuenta de X: “NO SE AGUANTA MÁS. No podemos tolerar esta violencia por parte del presidente!! Este odio fue el que le gatillo dos veces en la cabeza a Cristina Kirchner”.



“Repudio total. HAY QUE PONERLE UN FRENO A TANTA VIOLENCIA. No nos han vencido ni vencerán jamás!”, concluyó.



Agustín Rossi, el excandidato a vicepresidente, compañero de fórmula de Sergio Massa, citó una histórica canción de María Elena Walsh, conocida como “La Cigarra”, para retrucar los dichos del Presidente.



«Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando’. No vas a poder ⁦Javier Milei, aunque lo desees morbosamente, ni con el peronismo, ni con ⁦Cristina Kirchner”, retrucó Rossi.

