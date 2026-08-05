«Quiero que el Municipio diga la verdad e invierta todo el Fondo Educativo en las escuelas»



A ocho años de la explosión en la Escuela Primaria N° 49 que provocó las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, Hernán Pustilnik, dirigente del MDF Moreno en educación y compañero de ambos trabajadores de la educación pública, sostuvo que el principal homenaje a las víctimas no pasa por los discursos conmemorativos sino por una decisión política concreta: destinar el 100 por ciento del Fondo Educativo a la infraestructura escolar.



Para el hombre del MDF Moreno resulta inadmisible que, ocho años después de aquella tragedia, continúen existiendo establecimientos con problemas estructurales que impiden garantizar condiciones básicas para enseñar y aprender.



«El Fondo Educativo tiene que ir a las escuelas. No puede ser que, a ocho años de la explosión de la Escuela 49 y de las muertes de Sandra y Rubén, todavía haya escuelas que no estén en condiciones. No estamos como en 2018, eso está claro, pero después de ocho años no podemos seguir discutiendo si el Fondo Educativo va o no a las escuelas. Tiene que ir el 100 por ciento», afirmó.



Pustilnik recordó que ese fue uno de los compromisos asumidos por Mariel Fernández al iniciar su primera campaña para la intendencia. Sin embargo, aseguró que la realidad cotidiana demuestra otra cosa.



«Hay muchas escuelas que durante el invierno no pueden prender una estufa y durante el verano no pueden prender un ventilador o un aire acondicionado. Estamos pidiendo lo básico para que todas las escuelas estén en condiciones», señaló.



El dirigente consideró que el reclamo por escuelas dignas y seguras no puede limitarse a cada aniversario del 2 de agosto. «No podemos salir una vez al año a hablar de escuelas dignas y seguras. Tenemos que hacerlo los 365 días del año. El Fondo Educativo fue creado para las escuelas, no para otras cosas», sostuvo.



Consultado sobre el imponente edificio que hoy ocupa el Consejo Escolar mientras persisten deficiencias edilicias en numerosos establecimientos, fue categórico: «Es vergonzoso tener que estar hablando de esto ocho años después. Lo que necesito es que el gobierno municipal diga la verdad sobre el estado de las escuelas, haga un relevamiento real e invierta el Fondo Educativo donde corresponde. Para otras obras existen otros recursos. El Fondo Educativo es para las escuelas de Moreno».



Para Pustilnik, el mejor homenaje posible a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez es garantizar que ninguna comunidad educativa vuelva a atravesar situaciones de riesgo.



«Si Sandra y Rubén estuvieran vivos estarían luchando por esto. El mejor homenaje es que todas las escuelas estén en condiciones, que durante el invierno se puedan prender las estufas, que en verano funcionen los ventiladores o los aires acondicionados, que los comedores escolares den una buena alimentación. Eso es lo que estamos reclamando».



El dirigente también formuló una autocrítica hacia las organizaciones sindicales, al sostener que deben recuperar plenamente su rol de control y reclamo frente al Estado.



«Los sindicatos tienen que cumplir la función de sindicatos. Si no la están cumpliendo, hay que luchar para que la cumplan. Nuestro rol es exigir que el Fondo Educativo se invierta en las escuelas porque fue un compromiso del gobierno municipal».



Finalmente, Pustilnik reconoció que le genera una profunda tristeza comprobar que, ocho años después de la tragedia, las mismas discusiones sigan abiertas.



«Me pone muy triste tener que seguir reclamando esto. Extrañamos a Sandra y a Rubén, pero además es doloroso que todavía haya que pelear por algo tan básico. Ojalá llegue el día en que no tengamos que reclamar más porque todas las escuelas de Moreno estén realmente en condiciones y el Fondo Educativo se utilice íntegramente para la infraestructura escolar».



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