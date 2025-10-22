Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

jueves, 23 de octubre de 2025

Rally Internacional de innovación: estudiantes de la UNM alcanzaron el podio

miércoles, 22 de octubre de 2025 2 min de lectura

El evento reunió a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Electrónica y las Licenciaturas en Gestión
Ambiental y Biotecnología, que trabajaron intensamente en equipos durante 28 horas para idear soluciones innovadoras ante desafíos de índole social, ambiental y tecnológico. Los proyectos fueron evaluados por docentes de esas carreras, quienes valoraron la creatividad, viabilidad y enfoque sostenible de las propuestas.


El equipo GEO ALERT, integrado por dos estudiantes de Ingeniería en Electrónica, Alejo Vieira y David Vega; y cuatro de la Licenciatura en Gestión Ambiental, Carolina Bouvet, Silvia Páez, Germán Lemos y Ian
Panuccio; logró un destacado tercer lugar a nivel nacional en la categoría «Impacto Social», entre decenas de equipos de universidades públicas y privadas de todo el país.


El equipo diseñó una red de dispositivos de bajo costo y bajo consumo energético que actúan como sistema de detección y prevención temprana de incendios. Cada unidad cuenta con un módulo LoRa Esp32, sensores de humo, temperatura y humedad, y se alimenta mediante baterías de larga duración y paneles solares, lo que garantiza su autonomía energética.




La red utiliza el protocolo LoRa para establecer una comunicación en malla, transmitiendo información en tiempo real y activando alertas inmediatas ante variaciones anómalas en las condiciones ambientales. Con un costo estimado de 100 USD por dispositivo, el sistema es económicamente viable, puede ser operado por brigadas locales y contribuye a reducir pérdidas humanas, económicas y ambientales al tiempo que ayuda a frenar la deforestación y la pérdida de biodiversidad.


Lo novedoso del trabajo es que se enfoca en áreas donde la ausencia de sistemas de alerta temprana agrava los impactos de los incendios forestales y rurales en la biodiversidad y la producción.


Este reconocimiento que logró el equipo posiciona a la UNM en el podio nacional del Rally Latinoamericano de Innovación 2025, consolidando su presencia en el ecosistema argentino y latinoamericano de innovación tecnológica con compromiso social

