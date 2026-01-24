EL CULEBRON TIMBAL CUMPLE 30 AÑOS –

Diana Mello, coordinadora del Área de Proyectos de la Asociación Civil «El Culebrón Timbal», nos cuenta sobre la Colonia de Vacaciones en Cuartel V, una experiencia que ya cuenta con 18 años de antigüedad y siempre se renueva en su propuesta recreativa, artística y deportiva para nuestras niñeces y adolescencias.

«El Culebrón Timbal» cumple 30 años este 2026 y planea festejarlos con un intenso cronograma de actividades culturales, al tiempo que se fortalece su escuela primaria «Mil Pueblos Jóvenes», una experiencia comunitaria que quiere edificarse sobre la Agroecología, la Producción de alimentos, las tecnologías de la comunicación, los oficios del Hábitat y del cuidado comunitario. «Rebeldía Viva para una Democracia Callejera» es la consigna. En un escenario de duras realidades políticas y sociales, la esperanza muestra sus brotes en el territorio.

Entrevista en DesalambrarTv:

https://youtu.be/3OY4VrlJwNg