Recolección de la basura: Gobiernos comunales evalúan enfrentar el poder de los Moyano

La chispa adecuada se inicia en Villa Gesell. El Intendente, Gustavo Barrera, firmó un decreto para municipalizar parcialmente el servicio de recolección. La reacción del sindicato, con Pablo Moyano a la cabeza, fue inmediata: paro de recolectores y barrenderos por tiempo indeterminado.



Emerge otro actor de peso como la Federación de Trabajadores Municipales (FESIMUBO) que a través de su Secretario General, Hernán Doval, propone una medida que rompe cajas. Advirtió sobre la caída histórica de la coparticipación y denunció que los contratos con empresas privadas de recolección «se llevan gran parte de los presupuestos» municipales en la provincia de Buenos Aires.



“Hay Municipios que se están desfinanciando por la caída de la coparticipación, hay que remunicipalizar la recolección de residuos sólidos, obviamente que resguardando los puestos de trabajo, porque el servicio de las empresas privadas se lleva gran parte de los presupuestos”, sostiene Doval.



La respuesta de Pablo Moyano no se hizo esperar: «Este señor actúa como jefe de prensa de sus patrones, que son los intendentes municipales”, afirmó durante su mensaje.



Pero hay señales políticas que alarman a Camioneros. En La Plata, Julio Alak decidió que la recolección en varios barrios periféricos retorne al ámbito público. En Ituzaingó, Pablo Descalzo dijo que se propone revisar el esquema bajo el cual funciona ese servicio en su comuna.



No olvidar que en Avellaneda el servicio de la basura se municipalizó por completo en el año 2020. No hubo piquetes, tampoco protestas. El sindicato acordó la continuidad del plantel de sus trabajadores bajo el Convenio Colectivo de Camioneros, pero además la empresa cooperativa que administra el gremio, GESTIONAR, salió de Avellaneda y desembarcó en Moreno, en noviembre del mismo año, con contrato hasta el 2032″.



La batalla abierta entre FESIMUBO y Camioneros encuentra fuego en las perimidas cuentas municipales. La Federación de municipales sacó un comunicado ratificando a Doval y la propuesta de remunicipalizar la basura: «Doval ha sido siempre coherente con la defensa de los intereses y derechos de las trabajadoras y trabajadores municipales enfrentando a Intendentes de diversos colores políticos. Por esta razón es difamatorio y canallesco intentar vincular su accionar o sus opiniones a una direccionalidad de los Intendentes Municipales. Todos nosotros y nosotras lo conocemos, lo valoramos y lo apoyamos. Nunca tampoco haría nada en contra de los derechos de ningún trabajador de otro gremio. Luchamos en contra de la precarización y los bajos salarios en el sector municipal, para elevar la calidad de vida de los municipales, pero nunca a costa de otros trabajadores, porque tenemos una concepción solidaria y fraterna de la clase trabajadora toda y no nos miramos solo nuestro ombligo. Tampoco, y nuestro Secretario General lo ha demostrado en Avellaneda, nunca buscamos ni nunca buscaremos robarle afiliados a otros gremios, nosotros no actuamos de esa manera”.