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martes, 7 de abril de 2026

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Reducir la cantidad de siniestros y garantizar ámbitos laborales más seguros

martes, 7 de abril de 2026 2 min de lectura


El ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa encabezó la rúbrica del convenio anual junto al gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fernando Pérez. El objetivo central es reducir la siniestralidad y garantizar entornos de trabajo seguros.


El encuentro que se realizó en la sede del organismo nacional, contó con la participación del subsecretario de Inspección del Trabajo, Mariano Salomón.


Este acuerdo se constituye como una herramienta estratégica para el fortalecimiento de la salud y seguridad en el trabajo. Su implementación permite desplegar acciones conjuntas de fiscalización en los 135 municipios de la Provincia, optimizando los recursos de control y vigilancia en los establecimientos productivos.


El eje central apunta al mejoramiento permanente de las condiciones de trabajo. Este esquema permite la verificación del cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad para avanzar en la reducción sostenida de la siniestralidad laboral y de las enfermedades profesionales que afectan a las y los trabajadores.


La renovación de este compromiso anual busca fortalecer las tareas inspectivas y el intercambio de información técnica entre las jurisdicciones.

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