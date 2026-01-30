Reforma laboral: «Salga como salga, la ley no resolverá el problema de empleo»



Diego Santilli visita gobernadores, ofrece respuestas y captura promesas de votos porque, siempre lo fue, los /as legisladores responden a los intereses ejecutivos provinciales. La Reforma Laboral que impulsa el Presidente Javier Milei es una pieza que pregona modernidad, tiempo nuevo adaptado al orden mundial que está reconfigurándose, que explícitamente significa interpelar el presente desactualizado en materia laboral. Pero los análisis, editoriales, posicionamientos e intereses, todo debería contar con una afirmación indubitable que no existe. Va la pregunta inicial: la reforma ¿está pensada en generar más y mejor trabajo? Segundo punto a concebir: si las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleo, ¿la reforma las fortalece o las golpea?



Hay que volver a marzo de 2025 y así comprender que la voluntad de Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sigue intacta. En aquel momento publicó en el Boletín Oficial, «Se eliminó un Impuesto Privado». Aportes patronales ya no alimentan a las cámaras empresariales. La medida buscó el efecto de sacudir a las PYMES y CAME reaccionó: «…Es inexacta y hasta carece de veracidad la información que circula en diversos medios de comunicación, donde se infiere que parte de los fondos son destinados al sostenimiento de las entidades sindicales. Por el contrario, los recursos son únicamente administrados por el sector patronal, ya que son aportes de los empresarios al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) para que este los derive a las entidades empresarias de todo el país».



Las charlas propuestas por CAME surtieron efecto, la resolución quedó frizada pero el «desregulador» no olvida. Reaparece en el proyecto de Reforma Laboral y ya no es un artículo.



Salvador Femenía, hombre de CAME y la Unión de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de Moreno, invita a conocer cómo se ve desde las pymes el proyecto que promete ser LA DISCUSIÓN DE VERANO, la posible vuelta de grandes movilizaciones y paro general.



Como base, Femenía reconoce que «hay un acuerdo general y que debe haber una modificación del área laboral, acomodarla a las realidades, por ejemplo con el Banco de Horas, compensación de horas extras, y te puedo decir que eso pasa hoy en las pymes, por lo tanto sería plasmar en una ley lo que pasa en la realidad y que no perjudica al empleado sino que éste suele proponerlo».



Segundo punto: central para evaluar si las pymes son contempladas en el proyecto. Explica Salvador Femenía que «el problema del costo laboral no está en los derechos y obligaciones sino en algo que nos preocupa y es el tema de los juicios laborales, que no es el empleado el problema sino los abogados que generan un conflicto que no existe y generan un prejuicio económico que no va contra la empresa sino contra los propios compañeros», sostiene el hombre de CAME que ofrece un concepto final: «Esta ley, salga como salga, no resolverá el problema de empleo»:



