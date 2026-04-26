Renace la autoconvocatoria de directoras /es que desafía al Comisariado educativo

Como olvidar el año 2018 cuando las autoridades de cada escuela (mayoritariamente) aceptaron que no eran ingenieros, arquitectos, electricistas, plomeros, etc, para poner su firma en las obras de infraestructura y asumir con ello las responsabilidades civiles y penales.
Las muertes de Sandra y Rubén generaron el Morenazo, y allí estaba esa organización que siendo jerárquica desafiaba la ultra verticalidad de inspectores.
En 2018 las y los directores autoconvocados presentaron al Jefe Distrital de Moreno, Luis Villarreal, diez puntos de demanda y exigencia. Como parte del equipo de Provincia se encontraba la Inspectora Karina Ramírez, quien trabajó codo a codo con Juan Fernández, uno de los hombres de la Intervención del Consejo Escolar que recorrió las escuelas y vivió la experiencia popular del Comité de Crisis.
A menos de ocho años del Morenazo, con varios de sus actores siendo protagonistas de la gran función pública, las escuelas languidecen y la política del parche ni siquiera es acción: la presencialidad inclusiva todo lo justifica, no es importante la infraestructura, la épica es ESTAR.
Pero las consecuencias humanas pueden resultar insoportables. Las directores /as que han iniciado la «autoconvocatoria», oponiéndose a los designios de Ramírez, a órdenes que mantienen una relación con lo que hacía Villarreal en 2018: sostener las clases, sin importar las condiciones existentes.
Hay algo constituido como verdadero: la directora o director es el principal responsable de cuanto sucede y ocurre en la escuela, lo que significa que ella o él deben estar capacitados en derecho, saber aspectos vertebrales de los Códigos, Civil y Penal; también en salud mental y detección temprana de consumos problemáticos; espertiz en el manejo de armas y disciplina para desarmar. Obvio que estas obligaciones que les impone la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires a través de sus agentes inspectores, es de acuse efectivo para los /as trabajadores /as de la educación pública.
La real sensación de abandono ante realidades sociales en las que la violencia es un motor encendido cada día, conduce a un grupo de directoras /es a construir un espacio que ya tuvo su primer gran reunión y que significó romper el miedo al comisariado popular que aplica Ramírez.
Lo que sucede en una escuela es parte de un fenómeno más amplio y no un hecho individual de esa institución que pasa a ser estigmatizada. Están convencidas /os que la sanción disciplinaria no es algo que les preocupe porque lo esencial es luchar para que la salud mental se convierta en equipo que las /as asista, tanto a ellos /as como a los /as trabajadores /as que afrontan el miedo y la violencia en lo cotidiano estando en la escuela.
El primer encuentro de directoras /es autoconvocados en 2026 revela que hay un catarata de WhatsApp oficial ante la inexistencia promovida de un espacio de diálogo.
La defensa es colectiva al igual que la salida. Ellas y ellos, las /os directores que rechazan las amenazas de sostener lo que se cae, ejercen la memoria… ese nutriente que fue deglutido por algunos personajes que circunstancialmente gozan de poder.
MÁS HISTORIAS
«El asseffismo cuenta con los votos, Vera es una oposición fallida»
Cuando Citroën convocó a una multitud en la Plaza Mariano Moreno
«Kicillof le pide a los docentes que sean expertos en armas»