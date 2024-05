Rendición 2023, Cuentas y Bloques, otro paisaje legislativo

La historia legislativa se escribe, desde hace mucho tiempo, en acciones y reacciones lógicas, casi elementales. La fuerza gobernante, por voto popular, cuenta con las manos (votos) que le permite convalidar el uso de los recursos del Departamento Ejecutivo. Plantea algunas cuestiones técnicas, porcentajes que conducen a metas y le añade su contenido político. La oposición, elegida también por el voto popular, rastrea las inconsistencias técnicas y ejecución del gasto para rechazar. Esta tarde el bloque de Unión por la Patria sanciona la aprobación en el uso de 64 mil millones de pesos que administró y ejecutó el gobierno durante el año 2023 (habrá notas específicas sobre el tema)

Gonzalo Galeano, concejal del Movimiento Evita en UxP acierta al confirmar que «nada que se explique desde las bancas oficialistas puede alterar el voto negativo de las fuerzas políticas que transitan caminos opuestos al que conduce Mariel Fernández«.

Hay nuevos nombres que componen un HCD renovado generacionalmente. No obstante, las edades ratifican que el poder se conforma en prácticas que reproducen las falencias de antaño. Es menor el tiempo de análisis para revisar cajones; los expedientes que pide la oposición llegan parcialmente y esas famosas claves (RAFAM) que permitiría a cada legislador mirar el estado de las cuentas son ultra reservadas. Primera conclusión: la mejora institucional prometida tiene perfume a degradación consolidada.

Los roles oficialistas son previsibles en la manzana de las luces, cada uno con su impronta. Lucas Franco es, más que nunca, el Capitán legislativo del «marielismo» que posiciona y eleva los logros de la Intendenta repitiendo «soberanía económica», «mejor y mayor recaudación», capitalización del Estado municipal y todos los etcétera que demande su reconocida hermenéutica. Claro que en este 2024, analizando todo el 2023, la presencia de Milei en la Presidencia de la Nación ofrece demostrar que la política municipal se encuentra y estará en las antípodas ideológicas del libertario y sus representantes en el HCD. Gastón Fraga adquiere vuelo propio sin olvidarse de un área de extrema sensibilidad: la seguridad. Federico Fongi es la voz de la industrialización y quien recurre a mirar el pasado municipal (gobierno de Festa) para destacar la «revolución histórica de Mariel. Zulma Gil, cuadro militante del Movimiento Evita, dirigenta territorial bien de base, resultó la encargada de exponer los logros educativos utilizando un Fondo que tuvo como promesa en 2023 de «de ser aplicado en su totalidad a las escuelas».

Del otro lado se registra que la experiencia adquirida sortea algunos de los obstáculos presupuestados. María Selva Aguilar, Juntos por el Cambio, recorre los tópicos que conoce y encuentra, sosteniendo el rechazo a partir de no compartir prioridades del gobierno, inconsistencias entre promesas y hechos, acentuando que el control y transparencia no son virtudes del Ejecutivo. Gisele Agostinelli, Juntos por el Cambio, le da más cuerpo a la fortaleza técnica incorporando lectura política, crítica directa a la figura central, aplicando calificativos que buscan interpelar el relato (en cada sesión y ocasión).

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presenta batalla diferenciándose de la derecha. En esta sesión de Rendición de Cuentas 2023 produjo dos hechos significativos: hubo rotación de bancas, asume Pablo Lopardo del MST y jura por todas las luchas obreras, haciendo eje en los /as trabajadores municipales que fueron variable del ajuste histórico en todo el mandato Mariel. Aterrizando en el Legislativo «no se abstiene» y argumenta su voto negativo, al igual que su compañera Erica Seitler del PTS quien repasó otros ajustes aplicados por el gobierno local en 2023, pero ambos toman ubicación en la pelea frontal, directa y en las calles contra el modelo destructivo de Milei.

Pero la gran nota de señal política tuvo como protagonista al bloque libertario. No solo estuvieron presentes y juntos Daniel Chávez, Ingrid Flessa y Daiana Durán, sino que los tres intervinieron en el pretendido debate y aún con información escasa «plantaron banderas y consignas sobre lo que el gobierno municipal no muestra y ellos /as están decididos a ver».

Ese insumo ideológico que demanda Unión por la Patria para demostrar su vocación por más Estado le fue otorgado por el bloque de La Libertad Avanza que, lejos de replegarse ante la batería de argumentos que edifican las contradicciones entre lo que hace Nación y lo ellos /as le exigen al Municipio, fueron al cruce de tres maneras:

1- La Rendición de Cuentas analiza el año 2023, gobierno de Mariel, Axel, Alberto, Cristina y Massa, ¿por qué el oficialismo habla de Milei?

2- La falta de tiempo para evaluar los recursos y gastos, el uso del dinero en festivales culturales, la aplicación del Fondo Educativo.

3- Ingrid Flessa recordó que algunos /as de los funcionarios /as actuales trabajaron y militaron con West y Walter Festa. Le preguntó a Fongi si, siendo docente de la Universidad de Moreno está de acuerdo o rechaza la usurpación de la tierra que hizo su gobierno, el de Mariel Fernández. Dejó una frase: «hace varias sesiones que se vienen a hacer los piolas y de piolas no tienen nada».

La votación llegó con los números puestos.

13 votos afirmativos (Unión por la Patria)

9 negativos (Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza y Frente de Izquierda)

Rendición, Cuentas y Bloques… hay otro paisaje legislativo.