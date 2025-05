Rendición de Cuentas 2024: Los amigos del Municipio, proveedores increíbles y un relato maquillado

Ayer desde las 9 horas el Honorable Concejo Deliberante trató el ejercicio 2024. En sesión especial el bloque oficialista impuso las manos y realizó una defensa del gasto y /o uso de los recursos públicos en clave opuesta al modelo nacional de Javier Milei.



La oposición, como siempre marca la historia, trabajó las 20 horas que ofreció el Departamento Ejecutivo para indagar, buscar y encontrar lo hecho en un año, tiempo en el que fue ratificado el modelo tercerizador o privatizador que cuenta con un diseño popular.



María Selva Aguilar, legisladora del PRO, cerró su exposición informando que el proyecto Estancia El Dorado representó una inversión de más 140 millones de pesos, que careció de documentación respaldatoria. Preguntó la concejala cómo y en qué tiempo se recupera la inversión, y finalizó con «el Ejecutivo municipal sigue a puro relato y maquillaje».



Abordó el caso de dos emblemáticos proveedores, Ciuccio y Kimel, dos todo terreno que facturan por millones sin necesidad de exhibir locales fastuosos. Luego, Aguilar subraya un eje sustancial del modelo Mariel Fernández que se comprueba en la forma de contratación: «Tanto para servicios de sistemas informáticos caso COMPUBECCAR como para mantenimiento de páginas web del cementerio, monitoreo de control de botón antipánico, etc., la modalidad es contratación por periodos trimestrales de algo que siempre hará el mismo proveedor». ¿Por qué no se llama a licitación por un período más largo? ¿No se puede capacitar al personal municipal en las áreas de informática y comunicación, destinando el dinero en mejores condiciones salariales», preguntó al oficialismo la concejala del PRO.



La compra directa es la frutilla del postre. Solo en planta asfáltica, en una oportunidad que pudo relevar Aguilar, constató la adquisición directa por más de 200 millones de pesos. También observó alquiler no solo de maquinarias sino de mano de obra, Parque Automotor. «Se explica los servicios que allí se realizan pero no se condice con aquellos expedientes que pudimos ver, donde se llevan a reparar vehículos a talleres externos, la mayoría no son del distrito. Caso por ejemplo de un camión patente que se retiró de agencia, estimo a principios del 2024 y en mayo ya estaba en reparación y no precisamente en el service oficial de IVECO para el cual se pagó la suma de 4.850.000 en un taller de San Miguel» describió Aguilar.



El tema PUBLICIDAD, Secretaría de Comunicación, fue desarrollada así: «Muy llamativo es el dinero que se gasta en publicidad, y digo gasta, porque no es una inversión. Considerando que solo pudimos ver el 10% de las cajas, allí encontramos propaganda de todo tipo, en páginas web, en cartelería, en servicio de consultora, en radios, ¿Quién o quienes eligen los medios donde publicitar? ¿Tienen alcance masivo o estamos subsidiando amigos? Ni hablar del dinero que les cuesta a los vecinos el diario mensual del municipio», denunció la edil del PRO que insistió, como lo hace todos los años, con el esquema de «sobreprecios» que siempre encuentra en las secretarías del Ejecutivo.