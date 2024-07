Robos sin Cuartel en escuelas, ¿cuál es la política pública que aborda la situación?

Las autoridades seguramente están lejos de naturalizar lo que no es novedad. Informan, notifican, firman actas pero el ciclo debe continuar. El vandalismo aumenta. ¿Hay un mapa de calor, si lo que ocurre es de naturaleza judicial? ¿A qué causas se atribuye un fenómeno permanente? ¿Qué tipo de intervención existe y qué áreas interactúan? ¿Se resuelve con patrulleros poniendo la mirada nocturna en los edificios escolares? ¿No existía una propuesta legislativa que creaba la figura de serenos?

Semanas atrás un móvil en vivo de Telefé retrató la «guardia civil de padres y madres» queriendo proteger el edificio de la Rural N° 5 en horas de la no, haciendo acampe. En la misma localidad, Cuartel V, en una zona más urbanizada, los robos conectan a dos instituciones que comparten estructura: Primaria N° 53 y Secundaria 84 (barrio Anderson). El pasado 17 de junio publicamos una reseña del abrazo simbólico de alumnos /as, en defensa de la escuela ante la ola de robos:

En los primeros cinco días hábiles de julio se vulneraron las instalaciones de la Escuela 84.

La secuencia de asalto, robo y destrozos tiene a la Escuela Secundaria N° 5 (barrio San Norberto) como otro blanco. Lunes 8 de julio por la madrugada personas no identificadas ingresaron a la institución que se encuentra en obra, que no cuenta con calefacción, que cedió parte del terreno para que el Municipio amplíe el espacio público (plaza) pero obtuvo un imponente cerco perimetral. Aviso a Consejo Escolar, funcionarias /as que funcionan, operarios se presentan a reforzar aberturas, puertas y cerraduras. Martes 9 de julio por la madrugada se repite la escena… dos robos en 48 horas.