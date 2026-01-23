Safarí fotográfico en el Distrito Ecológico Roggero

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

Propuestas culturales y recreativas para disfrutar en familia del 23 al 25 de enero

El Municipio invita a la comunidad de Moreno, así como a vecinas y vecinos de otros distritos, a visitar y disfrutar de las propuestas culturales y turísticas que ofrece el Gobierno local. Todas las actividades son de entrada libre y gratuita.

El Museo Florencio Molina Campos abrirá sus puertas el viernes 23, sábado 24 y el domingo 25 de enero, de 16 a 20 horas. De viernes a domingo el público podrá participar de visitas guiadas desde las 17:30 horas, por orden de llegada y sin necesidad de reserva previa. También, estará abierto el café del museo con música en vivo, de 16 a 20 horas, para degustar de opciones dulces y saladas. El espacio cultural, se encuentra ubicado en Molina Campos 364, Moreno Centro.

Durante el fin de semana se podrá disfrutar en familia, desde las 16 horas, del Parador Cultura del Encuentro, en el Playón Deportivo, Recreativo y Cultural de Álvarez, ubicado en Mamerto Esquiú y Ruta 7, en Francisco Álvarez. Habrá shows musicales y artísticos en vivo, patio gastronómico, juegos para niños y feria artesanal.

Asimismo, el sábado y domingo, de 11 a 18 horas, se podrá visitar la Casa Museo Rancho “Los Estribos”, ubicada en López Buchardo y El Maestro, en La Reja. Este espacio histórico, considerado un ícono emblemático de la zona, fue la vivienda donde residió Florencio Molina Campos. Habrá visitas guiadas de 12 a 16:30 horas. En esta oportunidad el domingo, desde las 17 horas, se podrá participar de un taller de Folklore.

En tanto, se podrán visitar diversas ferias artesanales en distintos puntos del distrito. El viernes, se llevará a cabo el Paseo de la Economía Popular, de 9 a 17 horas, en Belgrano y Av. Mitre, Moreno Centro; el Paseo Belgrano, de 9 a 17 horas, entre Av. Mitre y Belgrano, Moreno Centro; y el Predio Ferial Mercado Cuartel V, de 8 a 14 horas, en Av. Derqui 6238, entre La Música y El Teatro, Cuartel V. El sábado se realizará la Feria Los Robles, de 12 a 18 horas, en la Reserva Municipal Los Robles; la Feria Mixta Dr. Buján, de 17 a 22 horas, en Paso del Rey; la Feria Favaloro, de 15 a 20 horas, Gral. J. B. Bustos y B. Juárez, La Reja; el Paseo de la Economía Popular, de 9 a 17 horas; el Paseo Belgrano, de 9 a 17 horas; Mitre y Belgrano. Moreno centro; y el Predio Ferial Mercado Cuartel V, de 8 a 14 horas. Mientras que el domingo se podrán recorrer la Feria Los Robles, de 12 a 18 horas; la Feria Favaloro, de 15 a 20 horas; la Feria de Artesanías de la Plaza Dr. Bujan. de 17 a 22 horas, Mitre y Justo Daract, Paso del Rey; y el Predio Ferial Mercado Cuartel V, de 8 a 14 horas.

También, el viernes de 9 a 15 y el sábado y domingo de 13 a 20 horas, se podrá recorrer y visitar el “Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur», ubicado en Justo Daract y Arribeños, en Paso del Rey. El espacio honra la memoria de los héroes y veteranos de la Patria. Todos los sábados se podrá participar de la actividad «Atardecer en el Malvinas», que incluye recorridos guiados y espectáculos en vivo.

El sábado 24, vecinas, vecinos y turistas podrán participar de la propuesta del Bus Turístico “Safari fotográfico por los senderos del DER”, una invitación a recorrer los senderos del Distrito Ecológico Roggero para capturar imágenes de la flora y fauna del lugar. La actividad es gratuita, con traslado en Bus Turístico y cupos limitados. El punto de encuentro es la Plaza Mariano Moreno (frente a la Municipalidad de Moreno, al lado del mástil). La salida será a las 18 horas y el regreso está previsto a las 21 horas. La inscripción se realiza de manera individual a través del formulario

https://docs.google.com/forms/d/1Sg8LcGaxhtIHOtCr0K4vCZTNUHwjQoYc2BrtmoFo02c/viewform?edit_requested=true.

Mientras que el domingo 25, a las 8 horas, se llevará a cabo la actividad “Yoga en El Dorado”, una propuesta para conectar cuerpo y mente en un entorno natural único. La actividad es cupos limitados. El punto de encuentro es la Plaza Mariano Moreno (frente a la Municipalidad de Moreno, al lado del mástil) y se solicita presentarse 15 minutos antes del horario de salida. El regreso está previsto para las 12 horas. La inscripción se realiza de manera individual a través del formulario

https://docs.google.com/forms/d/1o2M6D5A8I1BObCYVh3TNitonPsxFW-Hp0G7DT5rzcfE/viewform?edit_requested=true

Por la tarde del mismo día, a las 18 horas, tendrá lugar “Atardecer en el DER”, una invitación a disfrutar de la naturaleza en la Estancia El Dorado y el Lago San Francisco, dentro del Distrito Ecológico Roggero. La actividad es gratuita, con traslado en Bus Turístico y cupos limitados. El punto de encuentro es la Plaza Mariano Moreno (frente a la Municipalidad de Moreno, al lado del mástil) y se solicita asistir 15 minutos antes del horario de salida. El regreso está previsto para las 21 horas. La inscripción se realiza de manera individual a través del formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZfidp8K8OAubgVMZVjZebg44Bh5hufPns97vjKb8YDxVjOw/viewform.

A su vez, los días sábado y domingo, de 9 a 19 horas, se puede disfrutar de la Temporada Alta en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”, ubicado sobre el kilómetro 56,5 de la Ruta Provincial N° 24 en Cuartel V. Quienes participen podrán experimentar la Pileta con olas y natación (con cupos limitados), así como juegos infantiles para compartir en familia, amistades y amplios espacios verdes, servicio de parrillas y estacionamiento. Cabe remarcar que está prohibido el consumo e ingreso con bebidas alcohólicas. La entrada es libre y gratuita para vecinas y vecinos de Moreno, deben presentar DNI en el ingreso y habrá aranceles para quienes no vivan en Moreno, quienes también deben contar con DNI para acceder al espacio deportivo.

Por último, el domingo 25 de enero, desde las 16 horas, regresa Domingos de folklore en la Plaza Dr. Buján, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 7, Km 35,5, en Paso del Rey. Además, habrá patio gastronómico y feria de emprendedoras y emprendedores locales.

Reserva Natural Municipal “Los Robles”

La Reserva Natural Municipal “Los Robles” es una excelente alternativa para compartir en familia y disfrutar de las bondades de este espacio natural. Allí se podrá dormir, acampar, disfrutar del sector gastronómico, realizar caminatas guiadas y divertirse en los espacios de juegos libres y de lectura para las infancias, entre otras actividades.

El sábado 24, se podrá disfrutar del patio gastronómico desde las 10 horas. A las 11:30 y a las 14:30 horas se realizarán caminatas guiadas por el Centro de Visitantes, un recorrido para conocer la riqueza natural del lugar. Además, a las 16 horas tendrá lugar la actividad “La fotografía con la química y el sol”, una propuesta para conocer la técnica de la cianotipia, destinada a toda la familia, que se desarrollará en la Biblioteca.

El domingo 25, el patio gastronómico estará disponible desde las 10 horas. A las 11:30 horas se realizará una caminata guiada desde el Centro de Interpretación, desde las 12 horas se podrá recorrer la feria artesanal y, a las 14:30 horas, tendrá lugar una nueva caminata guiada desde el mismo punto.

En la Reserva Natural Municipal «Los Robles” se podrá alquilar las posadas del bosque. Las reservas se podrán tramitar a través del e-mail: reservasparquesnaturales@moreno.gov.ar o vía WhatsApp al 1124054639; así como de manera presencial en la administración de las cabañas.

Para visitar la reserva no será necesaria inscripción previa. Las visitas se realizarán por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

Para llegar en transporte público, se encuentra disponible el recorrido 26 de La Perlita, cartel “Los Robles”. Los horarios de salida desde Moreno son: 7:35 horas – 10:13 horas – 12:35 horas – 13:40horas – 14:40 horas – 16:20 horas y 17:35 horas. Los de regreso desde Los Robles son: 8 horas – 10:33 horas – 13 horas – 14:05 horas – 15:05 horas – 16:45 horas y a las 18 horas.