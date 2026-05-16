San Miguel fue distinguida como “Ciudad Líder” en los premios RIL



La Municipalidad de San Miguel fue premiada por la Red de Innovación Local (RIL), en una ceremonia realizada esta semana en el Teatro El Círculo, de Rosario. El organismo entregó distinciones a equipos de gobierno y ciudades que implementan políticas innovadoras para resolver desafíos de las comunidades y construir oportunidades.



En este marco, el intendente Jaime Méndez recibió el premio «Ciudad Líder» para San Miguel, una distinción que destaca a los municipios por su gestión pública, innovación, planificación y sostenibilidad.



Los tres premios más importantes fueron: Ciudad Promesa, Ciudad Líder y Ciudad Faro. En esta ocasión, 17 ciudades de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán recibieron algunos de estes tres reconocimientos.











Jaime Méndez agradeció a RIL y expresó: “Lo tomamos como un reconocimiento, pero sobre todo como un incentivo para seguir adelante. Esperamos seguir dando respuestas a nuestros vecinos, poder seguir aprendiendo y trabajando juntos por una mejor ciudad para todos”.



A la entrega de los Premios RIL le siguió La Noche de Intendentes, de la que participaron alrededor de 400 funcionarios, entre ellos, ministros nacionales y provinciales, senadores, gobernadores y líderes de los gobiernos locales de 235 ciudades de todo el país, además de empresarios, embajadores RIL, medios y referentes de la sociedad civil.