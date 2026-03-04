Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 4 de marzo de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

San Miguel lanzó un 50% de quita de intereses en deudas de tasas municipales

miércoles, 4 de marzo de 2026 1 min de lectura

La Municipalidad de San Miguel cuenta con un beneficio del 50% de bonificación de intereses a quienes abonen su deuda de tasas municipales en un solo pago.


El beneficio estará vigente hasta el 31 de marzo y se puede acceder poniéndose al día de forma simple y rápida desde el portal de pagos en el siguiente link: https://autogestion.msm.gov.ar/


Además, quienes estén al día y se adhieran al débito automático acceden a un 15% de descuento en la tasa municipal todos los meses.

MÁS HISTORIAS

La Libertad Avanza enfrenta al marielismo

«Ojalá que Milei sea juzgado por traición a la patria»

Correa: «Transparentar el registro de las plataformas, participación del Estado y proteger a los trabajadores y trabajadoras”

Te pueden interesar

«En Provincia se inventan los números, la matrícula está bajando en las escuelas, los pibes no van más»

«Cada vez que viene un gobierno de derecha, se ensaña particularmente con las escuelas técnicas»

“Me preocupa que Kicillof no hablara de la proscripción del peronismo con la detención de Cristina”

Apertura del año legislativo, La Capitana cabalga sobre sus victorias