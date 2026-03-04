San Miguel lanzó un 50% de quita de intereses en deudas de tasas municipales

La Municipalidad de San Miguel cuenta con un beneficio del 50% de bonificación de intereses a quienes abonen su deuda de tasas municipales en un solo pago.



El beneficio estará vigente hasta el 31 de marzo y se puede acceder poniéndose al día de forma simple y rápida desde el portal de pagos en el siguiente link: https://autogestion.msm.gov.ar/



Además, quienes estén al día y se adhieran al débito automático acceden a un 15% de descuento en la tasa municipal todos los meses.