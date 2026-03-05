Sanchetta bajo el liderazgo de Ramón Vera: «Haremos en Moreno lo que no le importó al peronismo»



Juan Carlos Sanchetta es protagonista de una decisión pensada, que abrirá polémica en ecosistema de la política local. El dirigente social ya trabaja bajo la conducción del diputado bonaerense Ramón Vera Chávez, un hombre de raigambre e historia peronista que dejó ese partido en la génesis de La Libertad Avanza.



Vera Chávez es el líder de la «oposición al marielismo gobernante«, ocupa una banca en la Legislatura provincial, edificó un bloque de concejales y consejeros escolares, sin olvidar que la Dra. Andrea Vera es diputada nacional. Nadie tiene dudas de la pertenencia al espacio y a la conducción de Javier Milei, que el año pasado bajó a Moreno a cerrar una campaña. Por supuesto que Juan Carlos Sanchetta reconoce todo, pero es sustancial escuchar todos sus argumentos por ser un hombre del peronismo, militante de todas las causas de derechos humanos, constructor de herramientas de trabajo a favor de una economía popular y, centralmente, por haber vertido cientos de opiniones condenatorias al modelo nacional que conduce el Presidente. Una síntesis aproximada al pensamiento y acción de Sanchetta es que «desembarca en LLA para realizar políticas peronistas», algo así como un oxímoron de gigante actualidad.



La entrevista inicia con el impacto de la Reforma Laboral; la aparición de Guillermo Moreno – Miguel Ángel Pichetto; la disputa de La Cámpora con Axel Kicillof; la reorganización del peronismo o la construcción de liderazgos.



Responde Juan Carlos Sanchetta: «…se hace internismo barato, yo que vengo del peronismo, que soy peronista de la cuna, a mí este peronismo no me representa, no me representa Axel, no me representa Mariel, no me representa Correa. Lo que voy a anunciar, te doy la primicia, es que acepté el ofrecimiento de Ramón Vera y trabajo como jefe de asesores, promoviendo un encuesta social que haremos en todo el distrito de Moreno porque no voy a cambiar nunca: llevaremos almacenes populares a cada barrio del distrito desde la Fundación Moreno Te Quiero»:



