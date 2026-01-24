Se desarticuló una banda dedicada a la venta de droga

TEXTO GACETILLA OFICIAL-

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que permitió la intervención conjunta del Municipio, la Justicia y la policía bonaerense para desarticular un circuito de comercialización de drogas en el distrito

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Seguridad, junto a la Justicia y la Policía bonaerense, llevó adelante un operativo que permitió desarticular una banda dedicada a la comercialización de estupefacientes tras una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima.

La causa derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios, donde se logró la aprehensión de varios integrantes de la organización y el secuestro de drogas, dinero en efectivo, armas de fabricación casera y elementos utilizados para la venta ilegal.

Durante el procedimiento realizado en un domicilio ubicado en la zona de Juan de la Cierva y Tablada, personal policial detuvo a tres personas e incautó 72 envoltorios de marihuana con un peso total de 105 gramos, 186 envoltorios de cocaína con un peso de 71,19 gramos, recortes de nylon, tijeras, una balanza de precisión, teléfonos celulares y una suma de 146.950 pesos en efectivo.

En un segundo objetivo, en la misma zona, se concretó el arresto de otros dos imputados y el secuestro de 12 paquetes de marihuana con un peso total de 3,675 kilogramos, 60 envoltorios de cocaína con un peso de 17 gramos, una balanza de precisión, una pistola de fabricación casera sin municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Asimismo, se constató que una de las principales investigadas, identificada con las iniciales NYD, poseía pedido de captura nacional e internacional en el marco de una causa federal vinculada a la denominada “droga adulterada”, y se encontraba asociada a una organización criminal de mayor alcance. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se convalidaron las detenciones y los secuestros realizados, y se imputó a los detenidos por el delito de comercialización de estupefacientes agravada.

Las actuaciones estuvieron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12 del Departamento Judicial Moreno, con intervención del Juzgado de Garantías N°1, y se dio intervención al Juzgado Federal correspondiente.

Este operativo forma parte del trabajo articulado entre el Municipio de Moreno, la Justicia y las fuerzas de seguridad para combatir el narcotráfico, reforzar la prevención del delito y promover la participación ciudadana a través de la denuncia anónima como herramienta clave para el cuidado de la comunidad.