Madre de Luca Aguilar: «Tengo ganas de prender fuego todo Moreno»

«Mató a mi hijo con alevosía, con una maldad, no vi el video, no estoy lista para ver como mi hijo se desangra en la calle». Es la madre de Luca Aguilar, el delivery asesinado en Moreno Centro, quien habló frente al Palacio municipal custodiado por la policía. La manzana del casco histórico contó con más efectivos que manifestantes





La declaración, única e irrepetible, atravesó todos los sentidos humanos. El amor por el «bebé» que le quitaron; la intensidad de la muerte temprana; la lucha por memoria y justicia; la rabia que toma fuerza porque hay un duelo que recién comienza.



Aimara solicita respeto pero no avala el desentendimiento de las autoridades.



Es una madre destrozada que se pregunta por qué el asesino de su hijo estaba en libertad; por qué la policía no actuá como debiera hacerlo; por qué la Municipalidad de Moreno no le permitió contar con un micro para que, amigos, amigas, vecinos y vecinas de Luca participen del momento final.





La altura moral de la madre de Luca se expresa en palabras con poder: «Es la primera y última vez que hablo, no me voy a meter en el juego de los inflitrados o de los políticos, no voy a aceptar que me falten el respeto a mí ni a la memoria de mi hijo. Sé que tengo que hablar bien pero no puedo, tengo ganas de prender fuego todo Moreno».