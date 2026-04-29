Se realizarán operativos de castración y vacunación antirrábica de perros y gatos

TEXTO GACETILLA OFICIAL-





Los turnos deben ser acordados previamente con la Unidad Sanitaria o institución correspondiente

El Municipio llevará adelante, durante mayo, nuevos operativos gratuitos de vacunación antirrábica y castración de perros y gatos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y el control poblacional.

La vacunación se aplicará por orden de llegada, mientras que los turnos para castración deberán solicitarse previamente en la Unidad Sanitaria (US) o institución donde se desarrollará cada jornada.

A continuación, el cronograma de operativos que se realizarán desde las 8:30 horas, y que deben ser acordados previamente en cada institución:

-06/05 – Francisco Álvarez

Club Deportivo y Cultural La Providencia, Tiradentes 743.

-11/05 – Moreno Sur

U.S. Dr. Corsi, Miero 906.

-20/05 – Paso del Rey

U.S. Indaburu, Segurola 1475/81.

-27/05 – Moreno Norte

Centro Cultural Reconquista, Camino de la Ribera y Graham Bell, barrio La Quebrada.

Asimismo, se encuentra en funcionamiento el Centro de Zoonosis Municipal, ubicado en Concordia 1721, Paso del Rey.

Para consultas y mayor información, comunicarse de lunes a viernes de 8 a 16 horas y sábados de 9 a 13 horas al 0237-466-9251 Int. 2185 o vía e-mail a: zoonosis-moreno@hotmail.com

Desde el Gobierno local se continúa fortaleciendo la presencia territorial mediante operativos barriales que consolidan una política integral de cuidado animal y prevención sanitaria en todo Moreno.