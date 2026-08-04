Se renovaron plazas y espacios públicos en distintas localidades

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno realizó nuevas obras de puesta en valor en plazas y espacios públicos de distintas localidades del distrito. Las tareas incluyeron la colocación de juegos, refacciones generales, trabajos de pintura y mejoras en sectores recreativos con el objetivo de fortalecer los encuentros de la comunidad y brindar mejores condiciones para el uso cotidiano de las vecinas y los vecinos.



Las acciones forman parte del plan integral de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos impulsado por la gestión de la intendenta Mariel Fernández, una política pública orientada a la recuperación, el mantenimiento y la mejora de plazas, predios y corredores comunitarios en todo el partido. A través de estas obras, el Gobierno local avanzó en la generación de lugares más accesibles, seguros y adecuados para actividades recreativas, deportivas y comunitarias.



Entre los trabajos realizados se destacaron la colocación de nuevos juegos en la plaza Lomas Verdes de La Reja y en la plaza Los Molinos de Francisco Álvarez. En ambos casos, las mejoras permitieron renovar sectores destinados a la recreación infantil y favorecer el disfrute de las familias que los utilizan.



En Cuartel V, se ejecutaron refacciones generales en la plaza 1.º de Marzo y tareas de reacondicionamiento, movimiento de suelo y chipeado en el Polideportivo “Diego Armando Maradona”. Estas intervenciones permitieron optimizar las condiciones del lugar y mejorar su infraestructura para el desarrollo de distintas propuestas.



En Trujui se llevaron adelante trabajos de pintura y reparación de juegos en las plazas San Jorge y Parque Argentino. Además, se realizaron tareas de pintura general en la plaza La Porteña, de Moreno Sur, y en la plaza Villa Anita, de Moreno Centro. También finalizaron las mejoras en la plaza Raúl Alfonsín, ubicada en Paso del Rey.



El plan incluyó trabajos en la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey, la plaza Manantiales del Distrito Ecológico Roggero (DER), la plaza La Gloria y la plaza El Gauchito de Moreno Norte, además del Galpón de Álvarez, en Francisco Álvarez. Estas acciones ampliaron la recuperación de espacios de uso comunitario en diferentes barrios del distrito.



Las mejoras se enmarcan en una política sostenida destinada a preservar y jerarquizar los espacios públicos como ámbitos de integración, recreación y encuentro. De esta manera, el Gobierno local continúa con la renovación de plazas y predios comunitarios para que las familias compartan lugares de calidad y realicen actividades al aire libre que fortalezcan los vínculos dentro de cada localidad.