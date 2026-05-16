Sergio Arreguez, ahora y SIEMPRE

La inesperada partida agiganta la sonrisa del muchacho de barrio, que como canta un tal Jiménez, «no tenía horario» para tararear esa música compuesta de letras siemples, compañeras, el cultivar la escucha, hablar, salir, poner el cuerpo, vivir la vida.



El inolvidable Delegado del Sur morenense desistía de lujos porque su riqueza brillaba en cada pequeña o gran obra que conquistaba desde su concepción peronista, militante, territorial, leal a la conducción, probablemente el mejor hombre de la histórica Hugo del Carril.



Sergio Arreguez está en cada centímetro de tierra donde se respira su siembra. Homenaje en el Sur con descubrimiento del mural que reafirma el legado del irreemplazable hombre que se fue… pero siempre estará PRESENTE.



Entrevistas en Desalambrar Tv:



