«Si al gobierno le gusta hacer shows populares propongo que lo hagamos con la nuestra y no con el dinero de los vecinos»

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

Daiana Durán, legisladora local de La Libertad Avanza, participó en la sesión de Rendición de Cuentas 2023. Para ser más precisos, el bloque libertario tuvo su bautismo en un «debate» que ofreció poco tiempo, expedientes y respuestas oficiales para evaluar de mejor manera la utilización de 64 mil millones de pesos por parte del gobierno de Mariel Fernández en todo el 2023.

Durán llevó unos afiches que buscaron significar que los millones de pesos volcados al pago de artistas que participaron de grandes festivales populares o shows de calidad se podrían haber comprado equipamiento de salud y educativo médica A modo de propuesta planteó que «todos /as los /as concejales /as donen sus dietas para financiar los eventos y así hacerlo con la nuestra y no con la plata de los vecinos /as». La concejala de la Libertad Avanza aseguró que del análisis de expedientes 2023, al artista Peteco Carabajal se le abonó 28 millones de pesos solo para inaugurar una sala de ensayo, afirmación que no fue rebatida por nadie de Unión por la Patria.

