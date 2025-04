«Si Cristina construye una nueva alternativa puede superar a Axel Kicillof»

¿Cristina o Kicillof? Esa pregunta sin contexto no politiza nada, pero si responde a una batalla por la conducción en un partido que no puede tener doble comando entonces la historia se repite y presenta otra caracterización.



Antonio Castillo, hombre de larga historia en el peronismo, líder de Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) Moreno, formula otra inquietud ¿en esa pelea, le están hablando a la gente, al pueblo? Su análisis es más específico y expone una poderosa definición sobre lo que ocurre en Argentina: «Milei lleva a adelante un golpe de Estado blando, como lo hizo Fujimori en Perú».

De regreso a la pregunta inicial, Cristina o Axel, la respuesta de Castillo abre lo que no está cerrado: «Si me tengo que guiar por los gestos, lo que está por venir es Axel y me refiero a algo que fue muy poco comentando cuando el gobernador estuvo sentado al lado del presidente del Banco Central de Brasil, y eso es un mensaje que habla de un modelo. En segundo lugar, en este momento Cristina es un excelente cuadro que hace excelentes diagnóstico pero le falta mostrar cuál es la alternativa superadora que, por los tiempos que vive hoy el mundo, no es la misma que cuando ella gobernaba. Si puede hacerlo claro que puede superar a Axel Kicillof»



Entrevista completa en Desalambrar Tv: