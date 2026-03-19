«Si fuese nuestra candidata votaría sin problemas a Victoria Villarruel»



Guillermo Moreno afirmó que votaría a Victoria Villarruel si esta fuese la candidata presidencial del peronismo y dijo que Axel Kicillof pertenece al “progresismo” y es “lo mismo, conceptualmente, que Javier Milei”.



«El progresismo son los mismos que Milei, son posmodernos, en 2012 eran Kicillof y todo ese grupito, Alberto Fernández, igual que Milei, son todos de escuela de Frankfurt. No creo en el progresismo, mucho menos ahora, después del Gobierno de Alberto se dieron cuenta. Ahora somos una agrupación bien peronista”, expuso el ex Secretario de Comercio.



Luego aclaró que si el candidato del peronismo fuese Kicillof lo votaría solo “por disciplina partidaria”. Diferente la expresión cuando dijo sobre la Vicepresidenta de la Nación, que «la votaría si fuese nuestra candidata», dejando en claro la cercanía relega a un segundo plano el «negacionismo» que expresa Victoria Villarruel.



En diálogo con el streaming de Infobae en vivo, sobre Cristina Kirchner la describió como alguien que, pese a cumplir prisión domiciliaria, está «muy bien». Y lanzó una lectura política: «Ella conduce un sector importante del peronismo y tenemos que encontrarnos todos».