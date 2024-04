“Si hubiéramos adoctrinado en el colegio, él (Milei) no sería presidente”

Junto a la Intendenta de Quilmes, la ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el Polideportivo Néstor Kirchner. En el acto CFK sentenció que la política del Presidente Milei produce que “el pueblo está siendo sometido a un inútil sacrificio”. NO dejó pasar la felicidad del libertario que días atrás festejó el superávit fiscal: “No, hermano, no tenés superávit, mirá todo lo que debés”.

Marcando con claridad la agenda parlamentaria expresó: “El lunes se tratará la Ley de Bases que es privatización, reforma laboral y reducción impositiva».

También habló de la legitimidad de las urnas y la legitimidad de la gestión: «“Te puede haber votado el 60% pero si después la gente se caga de hambre, ¿de qué sirve?. “A este Gobierno le falta un plan. No tiene plan de estabilización, mire cómo se lo digo. Que sí lo tuvo el Gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento. Solamente tiene un plan de ajuste, más que un anarcocapitalismo este es un gobierno anarco-colonialismo. El Presidente tiene que dar un golpe de timón a estas políticas. Eso de que el mercado no tiene fallas… ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada. «El presidente es muy dogmático, él quiere acomodar la cabeza al sombrero. La cabeza no se achica, agrande el sombrero, Y si lo hace, lo vamos a ayudar. Si le va mal a usted, le va a ir mal a todos los argentinos».

Al hablar sobre la educación pública, la expresidenta remarcó que durante sus años de gestión “podría decir que la universidad fue realmente buena, estoy conforme”. “No tendríamos tantos universitarios si no hubiéramos creado las universidades que creamos. También tenemos que rediscutir en la escuela primaria y secundaria”, añadió.

Sobre el ajuste en la educación estatal, CFK resaltó que “tenemos que discutir en serio la educación, porque los recursos son escasos”. “El presidente habla de adoctrinamiento en el colegio. Si hubiéramos adoctrinado en el colegio, él no sería presidente”, criticó.

“Hay que estudiar, formarse y salir a discutir, pero no pelotudeces. Están discutiendo para ver cómo cambian la vida de los dirigentes, hay que trabajar y discutir para mejorar la vida de la gente”, concluyó.

La exmandataria fue autocrítica con el momento actual del Partido Justicialista y trazó un paralelismo con la presidencia de Alberto Fernández.

“En 2019 teníamos que reconstruirnos y se ganó, pero el problema es quien pensó que nos votaron por los buenos modales, y no fue así. Entonces cuando vos crees que fue por buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, terminamos como terminamos”, analizó sobre el resultado de las elecciones en ese año.

“Me hago cargo de todo, no le esquivo el bulto a nadie ni a nada. Siempre voy de frente, no soy de los que tiran la piedra y esconden la mano”, aclaró. Y consideró que “dirigentes y militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la bartola o ir a un canal de TV a putear a otro compañero. No es hora de reproches, es hora de reflexión”.

FUENTES: INFOBAE / PÁGINA 12