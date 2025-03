«Si lo de Kim hubiese pasado en Moreno ese día teníamos un estallido por como habían agitado sectores que siempre vivieron de la política»

Sonia Aiscar, abogada, especialista en niñez y adolescencia, interpreta la realidad, se interpela y expone su palabra porque no hay lugar para silencios. En primer lugar identifica como la bronca, insatisfacción y rabia parece estar unidireccionada, como «el indignómetro funciona para un solo lado».

Lejos de desconocer los hechos y sus terribles derivaciones, observa como sectores de la política partidaria agitan hechos desconociendo la posibilidad de un desborde social que nadie podría parar, salvo la represión.



Como abogada afirma categóricamente que «el principal problema que tiene el país es el Poder Judicial, más que el problema política. Fijate que si un día el Presidente se levanta y hace algo inconstitucional, bueno tiene una Corte Suprema a su imagen y semejanza. Si eso ocurre arriba, qué podemos esperar hacia abajo», reflexiona Aiscar.



El anuncio de intervenir la Provincia que efectuó antes, durante y después de la Apertura de sesiones del Congreso el Presidente Javier Milei es otro eje para ser comprendido, no solo porque la autonomía provincial hace al sistema sino porque la razón expuesta por Milei es de una vara que, en situciones semejantes, no aplica para las provincias de Corrientes o Córdoba. «Ese pronunciamiento es muestra del nivel de autoritarismo, de antidemocrático, por el hecho que los /as bonaerenses no votaron como al Presidente le gusta, mientras en la Argentina tenemos un gravísimo problema con la desaparición de niños/as y adolescentes».



Luego advierte que «hay sectores que siempre estuvieron ligados a la política local, podríamos decir la casta, agitan el malestar genuino de la gente cuando le matan a un familiar, pero agitar en Moreno debería llevarlos a revisar la historia, lo que pasó en 1989 o en 2001. Si tuvieran un poco de inteligencia política no lo harían porque acá podés saber como empieza pero no como termina un malestar social. Si lo de Kim hubiese pasado en Moreno ese día teníamos un estallido por como habían agitado sectores que siempre vivieron de la política», afirmó Aiscar.



Leyes y seguridad democrática; propuestas electoralistas, bajar la edad de imputabilidad, adolescentes sin futuro, generaciones diezmadas. Deserción escolar en el nivel secundario:



