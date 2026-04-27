«Si Milei llega al 2027 significará que el campo popular no supo organizarse»



El «Tío» Castillo, peronista de pura cepa, líder de OLP Moreno en el Frente Malvinas, considera que si fuese invitado charlaría con el inextinguible Miguel Ángel Pichetto pero que está muy lejos de acordar algún bosquejo de plan político con el actual diputado nacional que es un fiel representante de la élite dominante o el establishment.



«Como está planteado el panorama, Kicillof puede perfirlarse como un candidato natural del peronismo que pretende armar un frente nacional«, declara el dirigente social.



La cuestión que dispara el ícono Pichetto es avisorar si todo vale para ganarle a Milei o, si terminar con el modelo libertario reconfigura a las franquicias que hay en el peronismo.



Para Antonio Castillo sigue siendo clave la lectura y formación política; no temerle a medidas extraordinarias pero justas y populares, en su mirada, como reconvertir el Banco Central de la República Argentina. Cuestiona el electoralismo de aquellos y aquellas que pretenden ser las estrellas de la política y lanza una gran advertencia, sin privarse de la polémica, al considerar que «el campo popular debe organizarse para que Milei no llegue al 2027, de lo contrario sería un derrota y el actual mandatario podría continuar un mandato más».



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