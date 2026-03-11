«Si no democratizamos una propuesta popular no hay manera de ganarle a la ultra derecha»



Explicitada la voluntad presidencial: los grandes empresarios argentinos, corruptos y prebendarios; la «industria» vieja se termina al mismo tiempo que impulsa con toda la energía posible a la producción primaria que, debe ser comprendido, la venta de los bienes comunes que se llaman «recursos naturales», un modelo que lleva más de dos décadas y media en nuestro país. Javier Milei está convencido de arrasar con esa industria de otro tiempo y eso representa golpear en provincias que cuentan precisamente con lo «descartable para el Presidente».



Buenos Aires se vuelve un bastión a golpear y lo hace. Tal vez no se haya conceptualizado el significado de «desconurbanización y repoblamiento del país», debido al plan de concebir a la minería, petróleo, agro y litio como los motores centrales del paraíso argentino.



Hace largos años el dirigente Eduardo Balán lleva la voz de Mil Pueblos Jóvenes. En silencio, de forma colectiva, logró abrir una escuela de gestión social en una de las localidades morenenses más postergadas: Cuartel V. Allí se educa y enseña aquello que el Poder Comunitario planifica a escala mayor: conocimiento y trabajo para repoblar la Argentina.



Para Balán hay una condición fundante que debe contener cualquier propuesta que desea derrotar el avance implacable de la ultra derecha: «Vocación revolucionaria, transformadora y vocación democratizadora. Si nosotros, el campo Popular, en los próximos dos años no hacemos una oferta pública, una propuesta que tenga esos dos pilares, cualquier candidato que presentemos perderá, incluido Axel Kiccillof. Puede venir Gardel y Lepera, pero si esas dos cuestiones no están públicas en una propuesta política, no hay manera de triunfar sobre esta sobre esta estampida de la derecha hacia Argentina y Latinoamérica, porque ellos sí efectivamente saben en lo que creen y van avanzando en ese sentido».



