

San José 1111, una cita con la historia viva, un llamado a la ¿unidad? «Cristina Libre» es un grito desafiante al Poder Judicial que encierra una centralidad estratégica. La conducción en disputa envía mensaje al Movimiento Derecho al Futuro, no solo a la imagen de Axel Kicillof. Por eso, en el mes del mundial de fútbol, hay un partido previsto en las afueras de la prisión domiciliaria de CFK el próximo 17 de junio.



Antonio Castillo, conductor de OLP Moreno en el Frente Malvinas, expone la necesaria acción de «avanzar hacia el principal objetivo» que es terminar con el gobierno de Milei. Sobre la situación de CFK sostiene que «lo que es obvio no requiere de grandes debates», en alusión a la inocencia de la ex Presidenta de la Nación.



Precisamente, Castillo propone un hacer inmediato: «Si pensamos realmente en cambiar cuestiones de fondo, tenemos que empezar a romper determinados vicios que nos han inundado desde la práctica política en las últimas décadas. Hay que pensar en cuestiones que tienen que ver con lo estratégico».



¿Podés profundizar en lo estratégico?



Lo que hagamos es para construir una alternativa superadora que le sirva a la sociedad, una política como herramienta que se debe tener en los ámbitos legislativos para poder interactuar con los bloques que no piensan como nosotros, porque no es Boca – River todo el tiempo porque ese modo no le sirve ni a la democracia ni al pueblo, porque el pueblo no está en esa discusión. Aunque estemos en diferentes bandos políticos estoy seguro que si nos ponemos de acuerdo y profundizamos la discusión vamos a encontrar coincidencias en hacer cosas que realmente le sirvan a la sociedad, cuando empecemos a pensar en la sociedad en serio. Si pensamos solamente en los intereses sectoriales y mezquinos esto no se arregla más.



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