

Néstor Bottazzi cree, firmemente, que no es ahora el tiempo de hablar de postulaciones pero si de un incipiente armado a la espera de lo que se resuelva ARRIBA. Ese encuadre, digamos clásico, está intervenido por dos grandes razones. La primera es que no hay reelecciones indefinidas, ni de gobernador ni de intendentes /as, por lo tanto los /as aspirantes colocan en la ruta sus vehículos de campaña. El segundo gran ingrediente es la crisis de liderazgo, siendo Milei hasta ahora y por ahora, el único polo – figura constituido.



En lo local, el «liberal auténtico» brinda algunas repuestas elípticas sobre el «espacio de centro derecha» lanzado por Gustavo Ladelfa y el binomio, Aníbal y Claudia Asseff. Entre las pastillas periodísticas, Bottazzi advierte que si existiera un acuerdo eso le permitiría a Kato Asseff contar con un partido. Incluso fue más allá en su deseo: «Si toda la derecha se junta podemos tomar Moreno» afirma el empresario textil quien exhibe algunos proyectos locales.



«Vamos a hacer una campaña para readecuar el estacionamiento en Moreno que es un desastre, lo que incluye redefinir los lomos de burro que te impiden transitar. Te tapan de loma de burro para que no andes, por las dudas que alguien pase caminando y lo choques. Y yo te digo la verdad, que cada uno se haga cargo, si andás mal, chocás y bueno, tiene que haber una justicia rápida pero no podemos restringir la vida de las personas con toda esta línea de concepto. No los quiero tratar de ineficaces, tal vez pienso así porque trabajé siempre en la fábrica y hay que resolver, entonces por ahí para mí es mucho más fácil que para ellos que vivieron toda la vida del Estado», concluye Néstor Bottazzi.



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