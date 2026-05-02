«Si votaran todos los docentes La Multicolor ganaría las elecciones»



Después del largo período de conducción al frente de SUTEBA, Roberto Baradel pone fin a su liderazgo y tratará que La Celeste sigue pintando un camino que no ha sido sinuoso sino al lado del gobierno de turno, nos referimos al de Axel Kicillof.



Desde esta plataforma parte la primer pregunta: ¿cuáles fueron las conquistas, avances, más derechos y garantías que obtuvieron los /as trabajadores /as docentes si la conducción gremial fue y es un apéndice del Ejecutivo?



Segundo interrogante: ¿por qué los /as docentes deben contar con un pluriempleo y solo así intentar superar la línea de pobreza?



Tercer eje de análisis: ¿cuáles son los argumentos para imponer que el docente debe contar con todas las capacidades para afrontar y resolver conflictos que exceden la función pedagógica, en espacios escolares que carecen siquiera de puntos de habitabilidad?



El próximo 13 de mayo los /as trabajadores /as de la educación pública, afiliados /as a SUTEBA, podrán elegir. Por solicitud política, la lista Violeta que nació como desprendimiento de La Celeste, regresa a su fuente para ser una única propuesta oficialista.



Como alternativa se presenta La Multicolor y en Moreno lleva a Martín Kozcwara como candidato a Secretario General quien, sin dudarlo, asegura que «si votaran todos los docentes, no solo los del padrón, ganaríamos indudablemente», en referencia a la crisis de representación y rechazo al modelo de La Celeste.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



