Sin interna, Mariel – Emmanuel conducirán el PJ morenense



Tanto va el cántaro a la fuente, todos saben que nada puede romperse. Las «diferencias no saldadas pueden esperar hasta el 2027» pero lo concreto está sellado: Mariel Fernández y Emmanuel Fernández conducirán el peronismo morenense, así se resolvió arriba y abajo.



Después de tres décadas, el PJ seguirá acumulando años sin internas no porque se alcance la unidad sino porque no es conveniente, en este contexto, agitar las aguas que tienen un mar de fondo.



La lista de Mariel Fernández, con mayoría de dirigentes /as del Movimiento Evita, quedó sin modificaciones y aprobada en la cuna partidaria.



El Movimiento Derecho al Futuro Moreno aceptó la estrategia provincial y desistió de integrar en lo local la conducción en manos de La Capitana. No obstante, por las «negociaciones» que evitaron la INTERNA, la LISTA DE CONGRESALES quedó integrada por representantes del «marielismo» y del MDF que conduce Walter Correa.



Ampliaremos.