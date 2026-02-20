Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 21 de febrero de 2026

Espacio Publicitario

publicidad
publicidad
publicidad

Sin interna, Mariel – Emmanuel conducirán el PJ morenense

viernes, 20 de febrero de 2026 1 min de lectura


Tanto va el cántaro a la fuente, todos saben que nada puede romperse. Las «diferencias no saldadas pueden esperar hasta el 2027» pero lo concreto está sellado: Mariel Fernández y Emmanuel Fernández conducirán el peronismo morenense, así se resolvió arriba y abajo.


Después de tres décadas, el PJ seguirá acumulando años sin internas no porque se alcance la unidad sino porque no es conveniente, en este contexto, agitar las aguas que tienen un mar de fondo.


La lista de Mariel Fernández, con mayoría de dirigentes /as del Movimiento Evita, quedó sin modificaciones y aprobada en la cuna partidaria.


El Movimiento Derecho al Futuro Moreno aceptó la estrategia provincial y desistió de integrar en lo local la conducción en manos de La Capitana. No obstante, por las «negociaciones» que evitaron la INTERNA, la LISTA DE CONGRESALES quedó integrada por representantes del «marielismo» y del MDF que conduce Walter Correa.


Ampliaremos.

MÁS HISTORIAS

Cómplices. Uno por uno: ¿quiénes fueron los diputados peronistas que dieron quórum a Milei para la reforma laboral?

Villarruel: «Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno»

La Casa de la Cultura de Moreno (Parte I)

Te pueden interesar

Explotó la carta bomba en la Escuela de Gendarmería

Ensayo sobre la caricatura (II)

Por Alfredo Grande

Diputados: La Reforma Laboral de Milei aprobada por 135 votos

«La ESPUNM es más que la usurpación, vive por su producción y eleva la vara educativa en Moreno»