Sin luz ni gas, clases suspendidad la Escuela 81 de Barrio La Perla



¿Alguien recordará la promesa del plan térmico? ¿Habrá información del Consejo Escolar que detalle los resultados de las pruebas de hermeticidad?



Como el clima puede ser pronosticado y la ola polar llegaba, indefectiblemente, las escuelas de Moreno que carecen de infraestructura mínima y básica abren sus puertas a resistir. El comisariado de Inspección no es un «celador de sueños», ajusta al máximo para que, sin importar falencias, las clases no sean suspendidas.



No obstante la realidad se impone y los hechos quedan consagrados. Como ocurre indefectiblemente todos los años, la Escuela Primaria N° 81 del Barrio La Perla debe interrumpir del dictado pedagógico. En ese complejo habitacional al que asistió ayer la Intendenta Mariel Fernández para inaugurar un centro comunitario, en ese barrio de casitas, la 81 carece de luz eléctrica. Las autoridades dirigen el mensaje por WhatsApp a las familias: NO HAY LUZ, SE SUSPENDEN LAS CLASES.



Un problema estructural jamás resuelto. Hace frío, sin luz, ni gas… el ingreso a la 81 queda bien cerrado.