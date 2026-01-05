Solo el Frente de Izquierda está en la calle repudiando la agresión imperialista de Estados Unidos a Venezuela



La movilización contra la agresión imperialista al pueblo de Venezuela recién está arrancando. En Argentina, el día sábado, a instancias del Frente de Izquierda Unidad y otras organizaciones, hubo protestas frente a la Embajada de EE.UU. En CABA y hubo movilizaciones y acciones en otras ciudades del país. Además, como también lo mostramos en La Izquierda Diario, hubo acciones de protesta muy importantes en ciudades de Francia, Estados Unidos, el Estado español y otros países.

Este lunes, en la Ciudad de Buenos Aires, la protesta llegará nuevamente a la Embajada de Estados Unidos. La concentración está convocada a las 17h y el punto de encuentro es la Plaza Italia, cercana al edificio. Allí se concentrarán distintas organizaciones y marcharán.



Estarán nuevamente presentes las y los principales referentes del Frente de Izquierda Unidad, junto a la militancia de esa fuerza. Entre ellas, la diputada nacional Myriam Bregman.



El Frente de Izquierda es la única alianza nacional que vino denunciando esta avanzada imperialista sobre la región en los últimos meses, a medida que se agravaba el militarismo y la agresividad del Gobierno de Trump. Lo hizo siempre desde una posición independiente en relación al régimen represivo de Maduro, planteando la necesidad de la más amplia movilización de la clase trabajadora y los pueblos de América Latina para enfrentar al imperialismo.



Esa es la perspectiva que hay que profundizar. Es urgente la denuncia más amplia, enfrentando el discurso de la derecha mundial y continental, que llama a esta injerencia brutal un “acto a favor de la libertad”. Pero, al mismo tiempo, es necesario impulsar la movilización más masiva contra esta agresión.



En el camino de retomar las mejores tradiciones antiimperialistas de los pueblos de América Latina es necesario ser cientos de miles en las calles contra esta agresión colonialista, reclamando la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en el marco de la pelea por derrotar este ataque del imperialismo yanqui.

FUENTE: IZQUIERDA DIARIO