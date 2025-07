«Somos los auténticos liberales y nunca entendimos por qué un peronista como Ramón Vera representa la Libertad Avanza»

Avanza Libertad no es la apuesta blue del mundo libertario. Más bien es la fusión de partidos que encaramó a José Luis Espert antes de ser la estrella de Javier Milei para competir contra el kirchnerismo. La oportunidad y el pragmatismo hacen el trabajo fino y grueso en muy poco tiempo, por lo que en este 2015 hay una alianza entre LLA y el PRO que se llama ALIANZA La Libertad Avanza.

También se inscribió el original, Avanza Libertad, que en Moreno cuenta con un libertario puro.



Néstor Bottazzi habló con Desalambrar sobre la participación en las próximas elecciones que no dependen exclusivamente del nombre, atento a que las fueras del cielo podrían objetarlo. Sumergido en la elección territorial, NB arrancá con fuego el juego político al cuestionar a quien es la figura de La Libertad Avanza en Moreno: «Nosotros vamos a salir a pelear nuestro electorado, no el electorado de Vera. Él vino con un criterio peronista, con una historia y con gente que lo rodea del peronismo a copar la libertad avanza que es para la gente, entiéndanlo, para la gente es el cambio del país que viene con las medidas, con el criterio, es una filosofía de vida, el liberalismo que lo representamos nosotros hace 40 años que la representamos y no por ser mejor o peor. Lo que nosotros nunca entendimos es por qué la Libertad Avanza la representa un peronista como Ramón Vera Chávez, nada más».



