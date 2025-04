«Somos marrones, nos conduce Axel y nadie nos lleva a patadas en el culo»

La entrevista con Miguel «Kuka» Soler, dirigente social de larga trayectoria política, es anterior el anuncio de Cristina por el que le «ordena a su bloque legislativo» desistir del proyecto de elecciones unificadas. Un gesto que puertas adentro tendrá su evaluación porque la conducción sigue en juego. Y es especificamente allí donde el Movimiento Derecho al Futuro pretende construir otro modo de construcción, armar colectivamente otra música, conquistar el poder que carezca, en lo posible, de franquicias electorales que luego se autoperciban autónomas de la conducción.



Quien no ama a Maradona pero cumplió una etapa, hoy la esperanza es Messi.



Así comprende Miguel «Kuka» Soler el proceso de Cristina y el advenimiento de Axel pero con un significado particular: no es Axel sino con Axel.



«Tenemos que trabajar mucho para ponernos de acuerdo porque el enemigo es Milei, en lo local hay mucho por hacer» manifiesta el dirigente social y añade: «El peronismo discute internamente pero no es el único que lo hace, hay muchos sectores del campo popular que hoy están discutiendo una renovación en la política, y esa renovación es con Axel (Kicillof) porque en lo provincial hay un equipo interesantísimo, y más en lo local».



En otro pasaje adquiere volumen hecho ocurridos y lecturas necesarias: «Si no hay una renovación y una discusión seria seguiremos repitiendo errores, derrotas, porque en 2015 no ganó Macri sino que perdimos nosotros; cuatro años después perdió Mauricio Macri y en 2023 perdió Alberto. El actual gobierno también va a perder y entonces, debemos tener la capacidad de analizar con responsabilidad y seriedad un modelo de país que tenga que ver con la cultura, producción, energía y soberanía, es por eso que estamos en este Movimiento Derecho al Futuro. En lo local hay muchas diferencias (NdR: con la gestión municipal) y eso se discutirá con los vecinos /as, con la gente, en la calle y todos los días. Economía popular, producción, para mencionar dos ejes, creemos que hay que discutirlo porque lo hecho no alcanza. En Moreno hay muchas puertas por abrir pero los espacios de participación, que son parte del gran movimiento peronista, se quedaron afuera. Cuando sos gobierno tenés que tener una visión amplia porque debés interpretar a toda la sociedad».

¿Estás diciendo que el modelo local es el gobierno del Movimiento Evita?



Bueno, Emilio Pérsico dice que el Movimiento Evita tiene Moreno pero Moreno es de los morenenses. En la actualidad hay un montón de funcionarios que no son del distrito y pregunto ¿conocen Moreno?



