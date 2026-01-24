Sturzenegger se refirió al respaldo del Washington Post hacia Milei: “ Es tal cual»

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, se refirió a la editorial que realizó el viernes el diario The Washington Postsobre el paso del presidente Javier Milei en Davos y su discurso.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario coincidió con el artículo del diario estadounidense, a lo que manifestó que la opinión expuesta “es tal cual”.

También afirmó que es “el tercer año” en donde Milei “se planta en el mismo lugar, defendiendo las ideas de la libertad y el capitalismo”.

“Lo que hace dos años parecía una provocación hoy luce como un ancla de lucidez. Por eso el riesgo país sigue bajando”, sostuvo Sturzenegger.

Sobre el cierre de la semana, el indicador que elabora el JP Morgan culminó en mínimos de siete años y medio: cedió 3,5% y se ubicó en 527 unidades básicas. Se trata de su menor nivel desde junio de 2018.

El Ministro desregulador hizo mención al artículo que publicó ayer el Consejo Editorial del diario americano, donde elogió a Milei luego de su paso por el Foro Económico Mundial. En la misma, se calificó su intervención como una defensa del capitalismo «oportuna y necesaria» que «trajo a Davos de vuelta a la tierra».

El artículo, que fue replicado por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en inglés, contrasta la figura del mandatario argentino con la de sus pares globales. Destaca que mientras «la mayoría de los líderes mundiales asisten a Davos para pontificar sobre asuntos globales, Javier Milei imparte clases de economía».

El texto subraya la misión «descarada y optimista» de Milei para defender el capitalismo, guiando a la audiencia a través de las teorías de Murray Rothbard, Israel Kirzner y Adam Smith. Para el Post, el libertario logró argumentar que este sistema no es solo más productivo, sino «el único sistema justo» para el avance de la libertad.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS