Suelta de globos blancos en Merlo por la muerte de Maitena



Familiares y amigos de Maitena, la menor de 14 años encontrada sin vida ayer en el Municipio de Merlo, realizaron una suelta de globos y velas blancas en la Escuela de Educación Secundaria N.º 16 (EES N.º 16), institución donde asistía la víctima.



Como informó la Agencia Noticias Argentinas, la policía confirmó este jueves que la menor apareció ahorcada en un árbol en la localidad de Las Heras, por lo que se determinó que tomó el tren Sarmiento y viajó hasta allí, donde aparentemente se quitó la vida, luego de haber intercambiado algunos mensajes en línea que la habrían inducido a esa drástica decisión.



Tras este lamentable desenlace, familiares y amigos de Maitena se reunieron esta mañana en la EES N°16, colegio al que asistía la menor de 14 años, para realizar una suelta de globos y velas blancas. En tanto, la familia y la comunidad educativa confirmaron que el velatorio de Maitena será este viernes de 18 a 23 horas en Constitución al 400, en Merlo.



En medio de la conmoción por lo sucedido, madres de amigos de Maitena aseguraron que “como mamá te toca porque hoy fue Maitena y otro día puede ser tu hija. Así que no podes estar ajeno, hoy nos invade el dolor. Después nos haremos un montón de preguntas como quién es el responsable, si es que hay algún responsable. Le echo la culpa a las redes pero hoy es dolor, bronca, tristeza, angustia, todo una confusión”.



Por otra parte, compañeras de trabajo de la madre de Maitena agradecieron la difusión del caso y afirmaron que “Gabriela (madre de Maitena) estuvo muy conmocionada desde el primer momento; ella estuvo trabajando con normalidad con nosotras. Nadie esperaba esto”.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS



