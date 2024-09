Suicidio adolescente en Moreno, hablar sobre un tema tabú para muchas instituciones

Desalambrar expuso que en menos de un mes (julio – agosto) tres adolescentes interrumpieron su corta vida. Días después, y así lo confirma el Secretario de Salud municipal, se produjeron cinco situaciones de igual desenlace en una semana.



Hablar porque hay espacios institucionales o desde la palabra, y sin imponer, construir una escucha activa. Hablar porque se puede prevenir. El silencio no es camino apropiado ante sucesos que desgarran.



El Dr. Juan Varani acepta la entrevista para HABLAR de lo que está sucediendo, de los trabajos, abordajes y encuentros que están planificados en septiembre junto al gobierno de la Provincia de Buenos Aires: «La verdad que es un tema como vos decís muy complicado, está cobrando relevancia en nuestro presente reciente, sobre todo en el grupo o franja etaria de entre 15 y 24 años de edad, donde la tasa de suicidio tiene un incremento sobre la media general. Realmente estamos consternados porque vivenciamos una situación de presentación de casos, algunos se conocen que son los que se consuman, pero hay otros que no llegan a ese punto y que también requieren asistencia, contención».



Sobre la ordenanza votada y promulgada el año pasado, pensada en abordar el «suicidio adolescente», el Secretario de Salud Juan Varani emite una consideración principal. La creación de una estructura de jóvenes voluntarios no observó la enorme responsabilidad que eso representa. En palabras del funcionario «es sensibilizar, dar herramientas a los jóvenes no para cargarlos en su capacidad de respuesta sino para canalizar rápidamente las situaciones por los dispositivos que actualmente funcionan». Inmediatamente sostiene que las políticas de salud mental buscan abrir la escucha amplia, no necesariamente focalizada. «Estamos implementando una estrategia junto con la provincia de Buenos Aires, junto a la Dirección General de Escuelas, para poder ingresar en los establecimientos escolares para hacer talleres de salud mental».



Lo están estudiando a partir de estos datos estadísticos de tres suicidios adolescentes en un mes, pero luego hubo cinco en una semana, es tremendo

Es tremendo, y la realidad es la que nos convoca a tomar acciones. Este tema viene en alza desde la pandemia a partir del aislamiento, la depresión, el individualismo, el sálvese quien pueda. Con el regreso de la escolaridad el tema se notó con fuerza. Se abordó en forma articulada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, actualmente se están realizando talleres en Moreno en diferentes escuelas y estamos programando para intensificar y tener un barrido territorial de la totalidad de las escuelas abordando dos grados de la primaria. Básicamente la intención es abrir una escucha activa y ver que surge de eso, lo que podemos decir que es la parte de promoción más allá de la institución educativa, todas las comunidades, estructuras barriales, sociales, deportivas, las iglesias, todas deben tener este tema en agenda porque hay oportunidades que si no se ven puede suceder lo peor.



El presidente de la Fundación Enebro afirmó en una nota periodística que el suicidio se puede prevenir, ¿coincidís?



Sí, considero lo mismo, considero que el suicidio es un síntoma de nuestra sociedad y que realmente tenemos que atender las cuestiones de fondo para poder prevenir estas situaciones de sufrimiento. Tenemos que encontrar y brindar herramientas para que ese sufrimiento pueda trabajarse. Si bien es muy complejo cada situación, puedo decir que el denominador común puede ser algún trauma del pasado que no se pudo superar, pero es una hipótesis.



En lo operativo, Varani admite que Moreno tiene una historia de trabajo en salud mental organizada y, desde hace una década, una guardia específica dentro del Hospital Mariano y Luciano de la Vega que atiende las 24 horas todos los días de la semana.



«El año pasado, para afrontar este tema, creamos el programa específico (a partir de la ordenanza) de Abordaje y Prevención del suicidio, cuyo objetivo es prevenir y atender situaciones de intento de suicidio y lo que llamamos posvención, es decir, el abordaje posterior a un suicidio, con familiares, compañeros, con las escuelas. Por supuesto que esto requiere de un abordaje integral, hablo de lo sanitario, educativo, barrial, social, religioso. Este tema la toca muy de cerca a nuestra Intendenta Mariel, por eso acompañó la propuesta, arrancamos con un equipo nuevo y analizamos ampliar la estructura. Nosotros tenemos un slogan que dice HABLEMOS DE SUICIDIO, porque es un tema tabú también para las instituciones, que prefieren no tocarlo directamente. Por hablar no se promueve, debemos abordarlo porque esta situación tiene una relevancia y debemos actuar en consecuencia», concluye el Secretario de Salud Dr. Juan Varani.



