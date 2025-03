Suspendida la paritaria municipal porque el vuelo de la Secretaria de Economía tiene demora

Hay un dispostivo de alto uso que no falla. WhastsApp notifica los actores gremiales que la reunión de la paritaria anualiza prevista para este 12 de marzo se suspende y pasa para el próximo viernes



Desalambrar consultó en cuatro fuentes oficiales los motivos de levantar el encuentro. El silencio, la no respuesta, fue unánime.



En busca de información pública, ya que la paritaria reviste importancia, dos fuentes sindicales coincidieron en señalar que la suspensión estaba relacionada con un VUELO que podía tener demora.

De los funcionarios /as que participan en la paritaria solo la Secretaria de Economía Mariela Bien no estuvo en la apertura de sesiones ordinarias. Como escribimos notas respecto a los viajes que realiza la funcionaria, encontramos el XLIX Evento Regional CeATS (Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales), que se desarrolla en la Provincia de Mendoza y que reunió a que reunió a funcionarios /as de treinta administraciones tributarias municipales provenientes de diez provincias del país. Allí estuvo la Secretaria de Economía de la Municipalidad de Moreno y Tesorera del CeATS.



Por problema de agenda y horarios no se garantizaba la presencia de Bien en el primer encuentro paritario del año 2025. Un simple WhastsApp avisó la suspensión. Ninguna autoridad del gobierno responde si el viaje estaba acordado, si está bien lo que ocurrió.



Seguro que el viernes a las 10 de la mañana la mesa estará servida.