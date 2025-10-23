Taiana y Mariel, cierre de campaña en Moreno

ELECCIONES 2025 / GACETILLA OFICIAL –



La intendenta de Moreno y vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional, Mariel Fernández junto a las y los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana, Vanesa Siley y Sergio Palazzo, cerraron la campaña de Fuerza Patria, en la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey.



Acompañados por una gran movilización en una plaza colmada por diferentes agrupaciones, que llegaron en caravanas desde todas las localidades del Municipio, el cierre contó con la participación de las y los candidatos a diputados nacionales, Fernanda Miño y Sergio Palazzo; y también el senador nacional, Eduardo «Wado» de Pedro.



Durante el acto, la jefa comunal puso de relieve la grave crisis política, socioeconómica y cultural que atraviesa la sociedad y expresó: “Estas son crisis provocadas, son modelos económicos que no respetan la soberanía nacional, que no les importa el desarrollo industrial, que no les importa un Estado que cuide a su población, sino que claramente son representantes de capitales que ni siquiera son nacionales” y agregó: “El presidente se fue a reunir con Donald Trump y volvió a endeudarnos con más deuda que no pasó por el Congreso Nacional. Es una injusticia que los dólares los usen los ricos y los paguen los pobres”.



Fernández también se refirió a la situación de la expresidenta y dijo: “Tenemos una presa política, que es la compañera Cristina Fernández de Kirchner y a eso también hay que ponerle un freno porque en ella se expresa el ejemplo de cómo nos quieren disciplinar”; y remarcó: “El pueblo argentino tiene historia de lucha, tenemos peronismo, movimientos populares, organización de trabajadores y trabajadoras que no bajan los brazos”.



Por su parte, Taiana, sentenció: “Tenemos que demostrar que los tiempos de Milei comienzan a entrar en el ocaso. Tenemos que demostrar que la voluntad de defender los intereses está por encima de todo. Tenemos que demostrar que la única deuda que verdaderamente nos preocupa y que es la prioritaria es la deuda social que tenemos con el pueblo argentino” y enfatizó: “Todos a votar el domingo, porque hay muchas batallas más por delante, pero esta es decisiva. Votemos sabiamente y demostrémosle al mundo que la Argentina es un país digno y que el señor Milei y su banda presidencial son solo un triste accidente en nuestra historia que derrotaremos y enjuiciaremos como corresponde”.



En tanto, la diputada Siley, se refirió a la situación de deuda que atraviesa la patria y las familias y dijo: “Que la deuda la paguen los especuladores, que la paguen los que hacen la fuga de divisas. No es una locura plantear esto”; a su vez destacó: “Tenemos que, además de las leyes que sancionamos, ponernos como meta el desafío de conseguir la mayoría de las dos terceras partes a favor de una fuerza política coherente; que no se doblegue, que no se entregue. Es el peronismo, es fuerza patria, es nuestro campo nacional y popular. Tenemos que conseguir que esa mayoría se refleje del pueblo al Congreso de la Nación”.



También estuvieron presentes la diputada provincial, Noelia Saavedra; el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández, representando a los Municipios de Merlo, Karina Menéndez y a Suipacha su intendente José Luis Mancini.