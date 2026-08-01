Tarifazos de agosto

Agosto comenzará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares, con aumentos en el transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos.

Las subas llegan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 1,9% correspondiente a junio. Sobre esa referencia se activan distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.

Entre los incrementos más relevantes aparecen los vinculados al transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los boletos de colectivos y subtes volverán a ajustarse, mientras que se aplicarán nuevas actualizaciones en las tarifas de los servicios públicos.

En paralelo, quienes poseen contratos de alquiler bajo el régimen anterior enfrentarán una nueva actualización anual, mientras que los usuarios de medicina prepaga recibirán incrementos en las cuotas de sus planes de salud. A esto se suman ajustes en los colegios privados bonaerenses.

Aumentos de agosto: transporte

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo aumento para los servicios del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que comenzará a regir desde el primer día hábil del mes de agosto y que incrementará una vez más el costo de los bonaerenses para desplazarse al trabajo.

De acuerdo a lo informado por la cartera liderada que conduce el massista, Martín Marinucci, el boleto de colectivo sufrirá un incremento del 4,44%, por lo que el pasaje mínimo para viajar en los municipios que integran el AMBA pasará a ser de $1.210,17.

El aumento del boleto de colectivo que comenzará a aplicarse desde este mismo sábado 1° de agosto afectará a los servicios urbanos provinciales que conectan la región capital integrada por La Plata, Berisso y Ensenada, y tendrá variaciones de acuerdo a la distancia recorrida y el tipo de tarifa que corresponda a cada usuario.

Los pasajeros que tengan la tarjeta SUBE registrada abonarán un valor, mientras que quienes utilicen una tarjeta sin nominalizar pagarán el doble. Además, las personas alcanzadas por el beneficio de la tarifa social mantendrán un cuadro tarifario diferenciado con montos reducidos.

Aumentos de agosto: servicios públicos

La canasta de servicios públicos también sufrirá un sacudón en el octavo mes del año. Según informó la Secretaría de Energía habrá una suba cercana al 1,8% para la electricidad y del 2,99% para el gas, aunque el porcentaje final dependerá del nivel de consumo, la categoría del usuario y la empresa prestadora.

Al justificar la decisión, el Ministerio de Economía sostuvo que resulta “imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía“, mientras que semanas atrás el vocero presidencial Adrián Ravier había anticipado que la política oficial apunta a que “cada individuo, como principal beneficiario del servicio, debería ser el que aporte la tarifa”.

Es preciso señalar que, la actualización se suma al incremento del 3% dispuesto para el servicio de agua potable de AySA, que elevará la factura promedio mensual a $32.745,74 en el Área Metropolitana.

Aumentos de agosto: Prepagas

Luego de que el Gobierno tomará medidas para prevenir los aumentos abusivos del sector, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal les ordenó a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga que los aumentos mensuales de las cuotas vayan en línea a los índices de inflación.

Sin embargo, el sector de la medicina prepaga volvió a estar desregulado, luego del acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, que contemplaba la devolución de lo cobrado por encima de la inflación acumulada hasta mayo de 2024.

En ese marco, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de agosto de este año, que en la mayoría de los casos son superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,1%.

Aumentos de agosto: colegios privados

Las cuotas de los colegios privados con aporte estatal en la provincia de Buenos Aires también sufrirán un aumento del 5,5% en agosto, mientras que en septiembre volverán a hacerlo con una suba del 2,5%, acumulando un 8,1% en apenas dos meses, a pesar de que la inflación perforó el piso del 2%.

La autorización fue otorgada por la Dirección General de Cultura y Educación y alcanza a todos los niveles educativos. De esta manera, los nuevos aranceles irán desde poco más de $37.000 para establecimientos con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en escuelas técnicas, agrarias y artísticas con menor nivel de subsidio.

Fuente: DIPUTADOS BONAERENSES