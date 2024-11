«Tenemos buenos indicadores de seguridad, a pesar del aumento de la pobreza e indigencia»

¿La gran crisis social que ejecuta el gobierno nacional provoca un incremento en los valores delictuales, estadísticas criminales, mayor inseguridad? Una estructura que conoce el poder como es el peronismo, ¿tiene o debe darse un debate de cómo encarar el eje seguridad, demanda ciudadana que siempre está en la cima de reclamos?

Ismael Castro, Secretario de Seguridad del Municipio de Moreno, manifiesta: «Utilizamos todo lo que está nuestro alcance obviamente con las fuerzas provinciales, con los dispositivos que tenemos nosotros, o sea, todo lo que se puede con el trabajo articulado con la Fiscalía General, alcanzamos acciones articuladas que nos permiten avanzar inmediatamente apenas nosotros detectamos situaciones», y en ese contexto aparece un operativo que arranca con una respuesta vecinal y el hallazgo de 18 kilos de cocaína:

«No se lo abordó por una cuestión de investigación directamente, pero tiene la particularidad de contar con algo muy importante para nosotros que es la activación de las fuerzas en este caso provinciales y también participó la Patrulla Urbana en ese operativo, obviamente no quedar desconectados de lo que era la problemática de fondo y tratar de avanzar y darse cuenta de que estaba existiendo una problemática más allá de lo que se vislumbraba inicialmente», explica Castro quien recibe la pregunta acerca del aumento de la modalidad «motochorros» como puntapié a indagar si el campo peronista observa un déficit en la postulación del «garantismo» que lleva a la construcción simbólica de «defienden más a los delincuentes que a los ciudadanos de bien«.



«Todo lo que es la política de seguridad, que para nosotros es integral, tiene que ir hacia un debate. Incluso la misma Cristina dijo que hay temas que sobre los cuales no se han hecho profundos análisis y que ameritan tener una unidad de concepción no sólo política sino que debe estar materializada en la gestión. En ese marco o tema claro que está la seguridad y todas sus aristas, y todo el arco que compone el peronismo debería tener una política adaptada a los tiempos hoy, los formatos de delito, en un contexto de pobreza e indigencia muy alto, se van caracterizando de cierta manera que nosotros tenemos

que poder identificarlo, clasificarlo, analizarlo y llevar respuestas concretas. Por el diseño que realizamos en Moreno, haciéndonos cargo de todo lo que desfinanció el gobierno nacional, tenemos resultados que son favorables que implican que tenemos casi un 30 por ciento menos de delitos en domicilio, un 15 por ciento de menos asaltos en términos interanuales; reducción de sustracción de vehículos; en robos se mantiene la misma proporción, aumentaron los procedimientos de incautación de droga, y con esto no refiero a que el escenario es ideal ni cerca, pero Moreno tiene estos indicadores en el mapa del Conurbano», afirma el Secretario de Seguridad:

