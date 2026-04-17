

La Alcaldesa de Moreno, Mariel Fernández, dio el puntapié inicial en su campaña como pre candidata a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Ayer mantuvo un encuentro institucional con su par de Esteban Echeverría, el hombre que casi en soledad rechazó la dedocracia del kirchnerismo en territorio bonaerense. Fernando Gray la recibió en el palacio de gobierno y analizaron, como marca la agenda, el modelo de Milei y sus consecuencias. Luego visitó experiencias de economía social y espacios comunitarios.



Pero hoy en una nota que publica Página 12, en la que Fernández sigue con excelsa rigurosidad la partitura de la canción propia, que es la síntesis y la renovación del peronismo, que sabe gobernar ante la crisis (NdR: deja datos sorprendentes porque desconoce sin pudor alguno los balances publicadosen el sitio de la Municipalidad de Moreno), pero ingresa en el terreno de las calificaciones políticas y directas contra el Presidente Milei, justamente en un momento en que la imagen presencial se cae y ese algoritmo requiere de mayor viralización. El momento de pegar es ahora y La Capitana acomete la acción: «Tenemos un presidente que está loco y yo lo quiero decir con todas las letras. Es un loco y un marginal. Su persona no está situada en la realidad. Yo tuve discusiones con otros compañeros con responsabilidad política que me dicen, bueno la inflación frenó. ¿Pero si los precios nunca dejaron de aumentar? ¿Si el kilo de la carne está 20 mil pesos? Yo lo del control de la inflación siempre lo puse en duda. Hoy el salario es una sola compra en el supermercado y que te dura una semana. Después, él está convencido ideológicamente de lo que hace, pero cuando querés adaptar la realidad a lo que pensás, te equivocas mucho. La realidad es muy distinta a lo que él dice».



Esa declaración, no la política sino la económica, abre la puerta para explicar el modelo local: si la inflación de Milei crece, al mismo tiempo aumenta el ajuste de Mariel sobre el salario de los trabajadores /as municipales que en los primeros tres meses perdieron casi un 5 por ciento frente a la inflación acumulada. El poder adquisitivo es famélico y la serie histórica que arrancó Mariel en 2020 no se detiene: la gran variable de ajuste son los bolsillos de los /as municipales.